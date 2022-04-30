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影／台南歸仁文化中心2億元整建近兩年 今謝土非常熱鬧
成立近24年的台南歸仁文化中心因部分設施損壞老舊、空間不足，市府爭取前瞻計畫1.2億配合預算8000多萬元改建，上午謝土，準備開幕。謝土請來地方陣頭與神轎、鑼鼓喧天吆喝聲中衝鋒進館內，引來許多民眾好奇圍觀。
歸仁文化中心原是「台南縣南區綜合活動中心」、「台南縣政府南區服務中心」，2010年縣市合併後更名為歸仁文化中心，2013年納入市府文化局管轄，2017年獲得中央補助執行「國際會議廳場館提升暨環境改善工程」，將國際會議廳場館轉型多功能劇場。
這次市政府再爭取前瞻計畫向文化部爭取到場館改建經費，整修歷時近2年，目前還有許多周邊設施與景觀工程還未完成，預計5月14日開幕。
館內演藝廳座椅全部更新，滿場657席，增建側舞台、後方休息區，方便演出團體準備與民眾觀賞舒適。演藝廳開幕當天將演出音樂劇「竹夢歸人」；美術館隔天舉辦「台南當代藝術三傑」陳錦芳、林智信、林榮德聯手的「紅瓦厝傳奇歸鄉展」。
副市長趙卿惠、文化局長葉澤山與各級民意代表、歸仁區長魏文貴等地方人士出席謝土儀式；主辦單位請來在地宮廟與陣頭、神教參與演出，神轎陣頭還衝進館內，非常熱鬧。
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