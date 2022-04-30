讓城市建設更美！2022建築園冶獎台南市拿下16座大獎

「2022建築園冶獎」由社團法人高雄市建築經營協會主辦，4月26、28日進行公共、校園建築景觀、社區文化景觀營造，以及大樓建築景觀類決選，台南市政府公部門共有13案榮獲獎項殊榮，私部門共有3案大樓獲得獎項，總共拿下16座獎項，成果豐碩，

市府都發局長莊德樑表示，市府都發局長莊德樑說明，臺南市政府推薦參選之工程總計有10案獲獎，公部門榮獲獎項殊榮的分別是「公共建築景觀類」6案、「校園建築景觀類」3案，以及「社區文化景觀營造類」1案。

「公共建築景觀類」為都發局「月津港公18-3及公18-5水岸步道計畫」，整體規劃以良好的夜間照明提升水岸步道的使用機能，成為全時段的活動場域，步道節點的舖面設計融入當地文化特色，導入藝術特色符號，避免自行車快速騎乘時的碰撞，又能達到里程距離的解說，兼具功能性與美學性；

工務局「台南市北區公66公園闢建工程(兵配場)」，整體設計呼應藝術聚落與兵配廠脈絡，基於豐富歷史文化的內涵，作為保留綠資源大量榕樹群生態地景、整合休憩空間、複合藝文展演場域，提供市民一處可汲取芬多精令人心靈舒暢愉悅的好地方。

工務局代辦「大台南會展中心」以台南歷史文化特色為主題，創造具有在地性，既傳統亦現代，具有國際水準的會展設施。外觀設計以複合材質融入古城牆概念，造型屋頂猶如鯤鯓之魚肚，景觀創造數個土丘造景，有如鯨魚背浮出水面，呼應建築主體造型。

水利局2件「仁德之心-滯(蓄)洪池景觀營造計畫」以濕地生態和自然教育為主軸，透過濕地及植物，創造仁德區都市綠肺空間，結合生態景觀、環境教育讓孩子們遊戲的同時也能在綠籬穿梭中意外尋寶獲取水利與生態知識；及「蘇厝（溪尾）滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫」整體規劃設計結合地方王船祭祀文化，堤上綠堤曼波散步道沿線輔以王船重要記事解說，藉此空間序列來傳承在地王船文化的延續，同時以生態棲地維續為優先考量，留設有生態棲地維續區，並補植緩衝林。

交通局「中西區友愛街立體機車停車場」結構系統上採鋼構設計搭配空心磚牆，符合節能減碳之理念，運用弧形車道所包圍的小小中庭來採光及通風，外觀萃取基地附近街屋立面之分割韻律及鄰近圓環之曲面語彙作為建築物立面之意象發想，打造一座極度細膩及充滿工藝美學的建築物。

「校園建築景觀類」有永康鹽行國中、安南區九份子國中小和善化區小新國小的學校新建工程，以永續校園為目標，結合地方文化校園特色進行整體規劃，並以自然景觀生態環境、動靜態空間區域設計、環保節能等考量與設計，除了提供優質學習環境，同時透過校園空間引發學生思考與多元學習，讓學校成為孩子編織夢想與創造想像力的基地。。