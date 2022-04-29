台南官田社子農村社區土地重劃 過半民眾同意參與

台南官田區社子農村社區位於台南市官田都市計畫東南側及烏山頭水庫風景特定區南側，東側鄰近國立臺南藝術大學、西側鄰近福爾摩沙高速公路（國道三號）、南側鄰近嘉南高爾夫球場，前於2019年通過農村再生計畫，並於2020年經內政部核定列入辦理農村社區土地重劃先期規劃地區，由於此社區土地重劃民眾參與意願過半，市長黃偉哲指示地政局儘速進行非都市土地開發許可階段作業。

地政局長陳淑美表示，本區先期規劃作業採由下而上的參與式規劃，聽取社區居民需求，並尊重土地所有權人意見，全區土地所有權人143人，經意願調查結果，其同意之私有土地所有權人數及私有土地面積分別達成67.83%及70.95%，並已向中央申請下一階段補助經費，預計將於今年及明年展辦下一階段非都市土地開發許可作業，期能打造優質的農村社區生活環境，再現農村魅力。 台南官田區社子農村社區土地重劃民眾參與意願過半，地政局將儘速進行非都市土地開發許可階段作業。圖／地政局提供