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西螺農會黃金粽開賣 不到四小時被訂爆6萬顆完售
西螺農會超搶手端午節限定黃金粽，今天早上8點開放訂購，農會一早電話就被打爆，原訂販售5萬顆黃金粽，不到中午就宣布完售，而截至完售時間內，網路訂單也瘋狂湧入，最後統計總訂購量有6萬多顆，超出預期1萬多顆，農會表示，一定會努力出貨，不辜負大家期待。
西螺鎮農會表示，黃金米內含5種類胡蘿蔔素，相當營養對身體有益，粽子內包有黃金米、五花肉、香菇、蝦米、花生，儘管食材與人力成本上漲，仍維持一串10顆280元售價不調漲。
西螺農會秘書沈培昇笑說，包肉粽的初衷是推廣黃金米，不是要賣肉粽，沒想到會大受歡迎，這次訂單爆量，不到中午現場就緊急宣布完售，一定會努力包肉粽，出貨給消費者，不辜負大家對黃金粽的期待
雲林縣西螺鎮位處濁水溪旁，得天獨厚無污染環境使農作物天然健康，西螺出產的「黃金米」更負盛名，黃金米在全台以西螺鎮農會和太保市農會為主要產區，西螺鎮種植面積達5公頃，年產量約50公噸，今年不受天災影響，品質佳產量豐盛。
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