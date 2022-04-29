聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台積電擴產用水暴增 台南埋設日供10萬噸水管受阻
因應台積電在南科擴產需要大量乾淨水源可能引發缺水問題，政府規畫「台南山上淨水場下游送水管線」工程，每天可增加供水10萬噸、配合台積電新增產線與其他產業需求，傳出須在明年完成直徑1200厘米輸水管線，否則「對護國神山將有重大影響」。
不料工程在進入科學園區前不到500公尺使用到私有地，規畫路線的水利署事先沒告知任何地主或地方政府單位，直到負責施工的水公司動工前通知要辦理用地補償，地主才知情，引發部分地主與里長等不滿抗議。今天相關單位會勘。
供水管線工程原設計由新港社大道與南135線民權路交叉口起，向東側沿民權路、轉向左方社區道路埋設至大洲排水左岸堤後道路。
因管線經社區道路屬私有土地既成道路，水公司雖已辦理私有地補償作業，仍有部分里民不同意該路段設置管線，要求更改路線。
當地民眾向市議員陳碧玉陳情，希望水管埋塞路線變更、不要經過他們的土地，以免進出不便及未來私有地價值及持分受影響；陳碧玉指出，政府開發這項重大工程，地方都不知情，甚至地主也不知道，實在說不過去。
負責工程的水公司南區工程處副處長洪志雄表示，水公司並非規畫單位，因有完工期限壓力，雖有替代方案但是工程難度高，且可能危及新港社大道高架橋與排水道安全，近百名地主多數同意，但還有部分有意見，會再溝通。
水公司表示，台南山上淨水場下游送水管線可提升供水調度備援能力，確保產業用水穩定，因後續管線銜接南科，必須111年底完成全線管線工程。
水公司另外規畫替代路線，同樣由新港社大道與南135線民權路交叉口起，沿新港社大道行至大洲五號橋前向東北沿大洲排水左岸堤後道路埋設；該管段目前評估未經私有地，里民表示可接受；不過設計公司評估大洲排水護岸斷面不明，施工難度高且易有意外發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言