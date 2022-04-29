影／台積電擴產用水暴增 台南埋設日供10萬噸水管受阻

因應台積電在南科擴產需要大量乾淨水源可能引發缺水問題，政府規畫「台南山上淨水場下游送水管線」工程，每天可增加供水10萬噸、配合台積電新增產線與其他產業需求，傳出須在明年完成直徑1200厘米輸水管線，否則「對護國神山將有重大影響」。

不料工程在進入科學園區前不到500公尺使用到私有地，規畫路線的水利署事先沒告知任何地主或地方政府單位，直到負責施工的水公司動工前通知要辦理用地補償，地主才知情，引發部分地主與里長等不滿抗議。今天相關單位會勘。

供水管線工程原設計由新港社大道與南135線民權路交叉口起，向東側沿民權路、轉向左方社區道路埋設至大洲排水左岸堤後道路。

因管線經社區道路屬私有土地既成道路，水公司雖已辦理私有地補償作業，仍有部分里民不同意該路段設置管線，要求更改路線。

當地民眾向市議員陳碧玉陳情，希望水管埋塞路線變更、不要經過他們的土地，以免進出不便及未來私有地價值及持分受影響；陳碧玉指出，政府開發這項重大工程，地方都不知情，甚至地主也不知道，實在說不過去。

負責工程的水公司南區工程處副處長洪志雄表示，水公司並非規畫單位，因有完工期限壓力，雖有替代方案但是工程難度高，且可能危及新港社大道高架橋與排水道安全，近百名地主多數同意，但還有部分有意見，會再溝通。

水公司表示，台南山上淨水場下游送水管線可提升供水調度備援能力，確保產業用水穩定，因後續管線銜接南科，必須111年底完成全線管線工程。