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官田社子農村社區土地重劃 民眾參與意願過半
台南市官田區社子農村社區108年通過農村再生計畫，109年經內政部核定列入辦理農村社區土地重劃先期規劃地區，民眾參與重劃意願過半；市長黃偉哲下午指示地政局儘速進行非都市土地開發許可階段作業。
黃偉哲表示，農村社區土地重劃是藉由土地重劃整體開發方式，參考當地居民參與意願進行整體規畫，土地重新整理分配為適合建築土地，配置必要公共設施，除改善農村社區生活環境，兼顧農村自然景觀及人文歷史保存，達成農村社區永續發展。
地政局表示，推動社子農村社區土地重劃先期規畫，已獲土地所有權人過半支持，並成功向中央爭取非都市土地開發許可作業補助經費，待開發許可通過後，即可再向中央申請施工工程費補助。
地政局長陳淑美表示，地政局去年啟動官田社子社區辦理農村社區土地重劃先期規劃作業，召開3場土地所有權人說明會瞭解社區居民意見，並帶村民到南投大湳農村社區實地參訪汲取成功經驗，家戶拜訪及問卷調查方式瞭解社區居民需求。
規畫著重保留社區老樹、避免拆遷特色傳統建築，社區道路與排水系統，並配置必要公共設施用地，期望能促進農村社區健全發展，縮短城鄉生活品質差距。
陳淑美表示，全區土地所有權人143人，意願調查結果同意的私有地主67.83%，私有土地面積達70.95%，已向中央申請下一階段補助經費，預計今年展辦下一階段非都市土地開發許可作業，期能打造優質農村社區生活環境，再現農村魅力。
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