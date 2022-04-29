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雲林整治河川 畜牧廢水資源化降低污染

中央社 / 雲林縣29日電

雲林縣環保局分析縣內河川、大排水質，多數水體水質狀況不佳，其中又以畜牧業排放廢水佔比最高，為整治河川，日前邀集相關單位，朝廢水資源化，降低污染量，共同維護河川。

雲林縣虎尾鎮惠來里吳姓里民近日覺得住家附近的豬舍偷排廢水污染河川，進而打電話向環保局檢舉；環保局稽查人員到場勘查，未發現不法，未來會加強稽查強度。

雲林縣環保局副局長黃富義今天告訴中央社記者，近年民眾重視居住品質，接獲河川惡臭、空氣異味等檢舉案件增加，環保局積極稽查輔導，讓民眾有好的居住環境。

根據雲林縣環保局統計，去年水污染稽查及查核作業共計1835件次，違規告發191件次，稽查告發比例為10%。

黃富義指出，河川污染主要來自畜牧、工業和民生污水等，然而檢視相關法規發現畜牧業排放廢水標準較工業寬鬆，且超過水體水質標準，因此日前召集雲林縣府水利處、農業處和畜牧業代表召開畜牧業總量管制規範研析會議。

會議中提出雲林縣河川改善整體綱要，也討論從雲林縣新設置畜場管理自治條例和現地處理等方面著手，朝廢水資源化，做到污染減量，達到資源循環。

豬農林明彥說，政府近年來積極輔導養豬業者沼液沼渣再利用，深受農民喜愛，近年來肥料漲價，沼液沼渣農地肥分使用相當搶手，盼政府協助媒合，增加去化的量。

雲林 水質 水資源

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