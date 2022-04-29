快訊

不只新聞稿不見…葛理漢提「買波音」中文口譯也「被消失」

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

鄭成功開台361週年中樞祭典 祈求疫情早日消除

中央社 / 台南29日電

明朝延平郡王鄭成功開台361週年中樞祭典，今天在台南市中西區延平郡王祠舉行，由內政部長徐國勇主祭，典禮莊嚴肅穆，祈求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日消除。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，延平郡王鄭成功開台361週年中樞祭典，由徐國勇主祭，台南市副市長戴謙、金門縣副縣長李增財陪祭，各界鄭氏宗親、奉祀鄭成功相關廟宇代表與祭。

徐國勇表示，鄭成功中樞祭典是除了忠烈祠外，唯二由中央主持的中樞祭典，他也代表總統蔡英文感念鄭成功開台的艱辛、成果和開創精神。

徐國勇說，台南眾多廟宇、文化和美食，和鄭成功息息相關，也是將台灣推上國際舞台、串起東亞海洋文化的重要歷史人物。他祈求延平郡王讓疫情早日消除，台灣四時無災，八節有慶，五穀豐收。

戴謙表示，鄭成功以台南為基地，將台灣推上國際舞台，開啟台灣歷史新篇章，為台灣開發帶來重大貢獻，也開創台灣和世界接軌的世界觀。

戴謙說，台南市擁有許多鄭成功或明鄭時期留下來的歷史場域，延平郡王祠、台南孔廟、鄭成功祖廟等地，已成為遊客最喜歡參觀及瞭解先賢艱辛拓墾的景點，讓大家看見最原汁原味的台灣。

鄭成功 台南 徐國勇

延伸閱讀

蘇貞昌視察永康再生水廠 肯定資源循環再利用

宗教不動產暫行條例 徐國勇：可避免廟產淪私產

女星控警「拿槍指孩子」徐國勇斥：胡說八道！

張安樂接大甲媽鑾轎爆衝突 徐國勇：依法辦理

相關新聞

嘉市晚間排隊搶購快篩試劑 人龍延長到巷子內

嘉義市有家藥局晚上出現長長人龍，都是要來買快篩試劑的民眾，長長的人龍從店家門前延伸到巷子內；嘉義市衛生局副局長莊美如說，...

西螺農會黃金粽開賣 不到四小時被訂爆6萬顆完售

西螺農會超搶手端午節限定黃金粽，今天早上8點開放訂購，農會一早電話就被打爆，原訂販售5萬顆黃金粽，不到中午就宣布完售，而...

影／台積電擴產用水暴增 台南埋設日供10萬噸水管受阻

因應台積電在南科擴產需要大量乾淨水源可能引發缺水問題，政府規畫「台南山上淨水場下游送水管線」工程，每天可增加供水10萬噸...

官田社子農村社區土地重劃 民眾參與意願過半

台南市官田區社子農村社區108年通過農村再生計畫，109年經內政部核定列入辦理農村社區土地重劃先期規劃地區，民眾參與重劃...

休漁獎勵5月1日開跑最低給2萬元 台南市府提醒漁民申請

沿岸近海漁業資源逐漸枯竭、漁民魚獲越來越少，漁業署以核發獎勵金方式鼓勵漁船主參與「自願性休漁」，後天5月1日起受理申請，...

讓孩子好好吃飯！台南打造食育實驗室「食養居」今揭牌

台南市政府教育局與灃食公益飲食文化教育基金會，共同出資打造Food Lab食育實驗室，今天在南區日新國小舉辦揭牌啟用儀式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。