讓孩子好好吃飯！台南打造食育實驗室「食養居」今揭牌

台南市政府教育局與灃食公益飲食文化教育基金會，共同出資打造Food Lab食育實驗室，今天在南區日新國小舉辦揭牌啟用儀式，將由南區日新國小、佳里區仁愛國小先開始，融合南市首創餐前5分鐘營養教育概念，期許讓孩子從好好吃飯開始，健康長大！

教育局長鄭新輝表示，讓學童「吃的好、懂得吃、安全吃」，是南市推動校園午餐的政策目標，市長黃偉哲認為，孩子如同希望的種子，要從小扎根，強調要從營養午餐出發，將健康飲食觀念融入生活中。與灃食公益飲食文化教育基金會推動的「餐前5分鐘飲食營養教育計畫」理念相近，期盼未來食育教室能進一步結合社區活動，從校園至社區共同營造健康環境！

鄭新輝說，孩童要健康有兩個面向，一是要運動、慢跑也好，跳繩也好，另外還要懂得怎麼吃，所以要落實飲食教育，知道要怎麼選擇吃，這是有一個整套的做法，所以台南市的學童體適能適中的比例是持續在提升。除了煮得好吃，再加上營養師開的菜單喔，孩子就會吃得健康，讓食的教育從小扎根。

鄭新輝指出，為保障學童「吃的好、懂得吃、安全吃」，台南從軟硬體建置與人才培育同時著手，推動採購在地食材、有機食材、校園自主農園，從小扎根營養教育，109學年度全台首推「餐前食育5分鐘」，與大專院校合作「校園營養教育巡迴列車」、「兒童食育營」等活動，相關資訊影片已公布於南市學校午餐教育資訊網；預計2023年將有120支飲食教育短片，提供各校老師在午餐前播放講解，潛移默化飲食教育的理念。

日新國小校長徐俊雄表示，此次與灃食基金會合作，讓學校原本已有推行的食育教育增加多元性，五星大廚入校的指導，也讓午餐菜色多了變化。食育教室的設計，提升用餐的情境氛圍，更是實踐的場域。教室取名「食養居」，期望在此習得健康飲食的觀念，簡易烹調料理的方法，體會食之不易，也認知食之重要。