被批嘉市獨缺勞工處 市府：勞工權益都有在照顧

時代力量嘉義黨部執行長王浩偕同嘉義勞工，批評嘉義市政府以幸福城市自詡，卻獨缺勞工處，他呼籲市政府設立勞工處、檢討勞動檢查開罰率低落原因以及改善青年低薪與就業問題；市府社會處長林家緯表示，社會處設有勞資及勞動條件科以及勞動力及青年發展科，並非沒有照顧勞工相關權益。

王浩表示，從2018年時代力量嘉義辦公室到現在，都接過不少的勞工反應沒有專責單位的問題，受害時常求助無門，綜觀西部沿海地區14縣市，從台北到屏東僅剩下嘉義市勞動主管單位，還是用「社會處」。

他指出，根據最新一期2020勞動部勞動檢查統計年報，全國總計19.16%，大約每5場次勞動檢查就會有1件開罰，在嘉義市竟然只剩下2.38%，相差超過8倍！也就是說「每40場次勞動檢查，才會有1件開罰」。難道是企業來到嘉義市開業就會變得特別守法嗎？還是嘉義市的勞工檢舉比較站不住腳呢？「勞動節難過 青年就業沒保障！」相信絕對有市政府該檢討的空間，合法有保障的就業環境才有辦法對青年更友善。

社會處長林家緯表示，勞資及勞動條件科、勞動力及青年發展科同仁長期以都全力以赴協助、服務勞工，為勞資關係、維護勞權等而努力。同時在各項評比中，也屢獲得佳績，與設有勞工處的縣市政府並駕齊驅甚至超越。市府將重點放在勞工朋友需求的協助，提升勞動力，踏實務實做事服務人民。