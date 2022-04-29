快訊

不只新聞稿不見…葛理漢提「買波音」中文口譯也「被消失」

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被批嘉市獨缺勞工處 市府：勞工權益都有在照顧

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
時代力量嘉義黨部執行長王浩（左）偕同嘉義勞工，批評嘉義市政府以幸福城市自詡，卻獨缺勞工處。記者李宗祐／翻攝
時代力量嘉義黨部執行長王浩（左）偕同嘉義勞工，批評嘉義市政府以幸福城市自詡，卻獨缺勞工處。記者李宗祐／翻攝

時代力量嘉義黨部執行長王浩偕同嘉義勞工，批評嘉義市政府以幸福城市自詡，卻獨缺勞工處，他呼籲市政府設立勞工處、檢討勞動檢查開罰率低落原因以及改善青年低薪與就業問題；市府社會處長林家緯表示，社會處設有勞資及勞動條件科以及勞動力及青年發展科，並非沒有照顧勞工相關權益。

王浩表示，從2018年時代力量嘉義辦公室到現在，都接過不少的勞工反應沒有專責單位的問題，受害時常求助無門，綜觀西部沿海地區14縣市，從台北到屏東僅剩下嘉義市勞動主管單位，還是用「社會處」。

他指出，根據最新一期2020勞動部勞動檢查統計年報，全國總計19.16%，大約每5場次勞動檢查就會有1件開罰，在嘉義市竟然只剩下2.38%，相差超過8倍！也就是說「每40場次勞動檢查，才會有1件開罰」。難道是企業來到嘉義市開業就會變得特別守法嗎？還是嘉義市的勞工檢舉比較站不住腳呢？「勞動節難過 青年就業沒保障！」相信絕對有市政府該檢討的空間，合法有保障的就業環境才有辦法對青年更友善。

社會處長林家緯表示，勞資及勞動條件科、勞動力及青年發展科同仁長期以都全力以赴協助、服務勞工，為勞資關係、維護勞權等而努力。同時在各項評比中，也屢獲得佳績，與設有勞工處的縣市政府並駕齊驅甚至超越。市府將重點放在勞工朋友需求的協助，提升勞動力，踏實務實做事服務人民。

嘉義 青年 時代力量

延伸閱讀

藍綠拚增席次！嘉市下屆議員國民黨登記10人、民進黨9人

嘉市+24 黃敏惠曝停課新標準發放學童打疫苗意願書

嘉市槍擊案遭質疑吃案 警局長：像鈍傷、員警不夠嚴謹

社子島曙光恐滅？委員會通過下屆市長延續計畫附帶決議

相關新聞

嘉市晚間排隊搶購快篩試劑 人龍延長到巷子內

嘉義市有家藥局晚上出現長長人龍，都是要來買快篩試劑的民眾，長長的人龍從店家門前延伸到巷子內；嘉義市衛生局副局長莊美如說，...

西螺農會黃金粽開賣 不到四小時被訂爆6萬顆完售

西螺農會超搶手端午節限定黃金粽，今天早上8點開放訂購，農會一早電話就被打爆，原訂販售5萬顆黃金粽，不到中午就宣布完售，而...

影／台積電擴產用水暴增 台南埋設日供10萬噸水管受阻

因應台積電在南科擴產需要大量乾淨水源可能引發缺水問題，政府規畫「台南山上淨水場下游送水管線」工程，每天可增加供水10萬噸...

官田社子農村社區土地重劃 民眾參與意願過半

台南市官田區社子農村社區108年通過農村再生計畫，109年經內政部核定列入辦理農村社區土地重劃先期規劃地區，民眾參與重劃...

休漁獎勵5月1日開跑最低給2萬元 台南市府提醒漁民申請

沿岸近海漁業資源逐漸枯竭、漁民魚獲越來越少，漁業署以核發獎勵金方式鼓勵漁船主參與「自願性休漁」，後天5月1日起受理申請，...

讓孩子好好吃飯！台南打造食育實驗室「食養居」今揭牌

台南市政府教育局與灃食公益飲食文化教育基金會，共同出資打造Food Lab食育實驗室，今天在南區日新國小舉辦揭牌啟用儀式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。