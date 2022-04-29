聽新聞
test
0:00 / 0:00
中油勞宅承租戶拉布條陳情 訴求合理租金
中油嘉義地區勞工住宅承租戶348戶居民今天上午集結位於嘉義市民生南路的中油煉研所拉白布條陳情，居民表示，近來中油公司訂定嘉義勞宅租金比照高雄勞宅，遠高於高雄租金，顯然未考量到兩地土地價值的差異，違反憲法平等原則，自救會希望重新擬定合理租金契約或者直接由承租戶承購土地；煉研所副所長許倖嘉代表接受陳情書後表示，會將承租戶的陳情意見轉達給公司。
自救會長陳冠名表示，住戶們都是以前中油的勞工，中油為了讓勞工無後顧之憂，將其土地提供員工使用，可以在基地上建築房屋居住，而當初的用意既然是為了照顧中油勞工的權益，就應該永久維持使用權益，不應該被隨意收回或退讓。
而且租金一下子調漲數十倍，令承租戶都不能接受，他說，以自家不到20坪的土地為例，從原本每年繳800元，調高至4萬多元，約60倍。因此大家成立自救會爭取權益。
自救會的訴求為，訴求一：廢除中油比照高雄租金收費規則所訂定的 1、2、3類人契約；中油公司用比照高雄勞宅契約訂定嘉義勞宅契約，顯然未考量兩地土地價值的差異，已違反憲法平等原則，應從新擬定嘉義勞宅契約。訴求二：或把土地轉賣給嘉義勞宅住戶。
又換約期限在今年4月30日，自救會也希望在雙方沒有共識之前能延長訂約期限。
嘉義市議員陳家平指出，高雄勞宅問題是發生在2年前，而且兩地地價不同，要嘉義比照辦理，並不合理。因地制宜才是尊重老員工照顧中油人的作為。特地選在五一勞動節之前透過今天的表達、柔情訴求，希望中油高層能關心最基層員工也為現在中油的夥伴爭取未來的福利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言