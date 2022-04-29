台南大新營區「前瞻計畫2.0」補助6道路步道改善1.49億元

台南市府爭取內政部營建署前瞻計畫「提升道路品質計畫2.0」補助，今天公布大新營地區獲核定6處道路步道改善共約1.49億元；每案將依當地特色與需求年底前陸續開工，明年全部完成。

已完成規畫的鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程，考量武廟、鹽水國中及鹽水國小周邊人行需求及通行安全，重新檢討鹽水武廟周邊金和路及北門路道路配置，新設人行道878公尺，將天空纜線地下化美化道路，並改善路面品質。

另「關子嶺道路景觀營造及環境整合綠美化工程」及「關子嶺道路人行空間改善工程」，規畫考量區內各著名景點周邊人行、道路線型、停車需求，區內主要道路景觀營造、照明改善及管線整合，同時改善道路景觀及行車安全。

工務局表示，柳營國小通學步道改善以校園兩側通學步道為核心，改善現況老舊不平整的人行道舖面，增加植栽綠化空間及校門路口安全改善，步道並可銜接郵局及派出所，形成完整動線。

岸內糖廠影視基地聯外道路改善案，以鹽水區近年人氣景點岸內糖廠影視基地為重心，改善聯外路路面品質及景觀與遊客用路體驗。另配合「台灣國際蘭展」吸引大批遊客，針對園區聯外主要通行道路路基及路面改善。