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本土疫情燒 嘉縣連3年端節龍舟賽停辦 新龍舟無法下水
嘉義縣端節龍舟賽因疫情連2年停辦，今年縣政府依慣例補助委託辦理的東石鄉公所，原計畫6月3日恢復舉辦，公告受理報名，豈料，碰上本土疫情燒不停，鄉長林佳瑩與主管研商，昨天臉書公告停辦，縣府教育處承辦運動發展科長孫丕和看臉書才知道，將請公所補報公文。
林佳瑩說，2022年嘉義縣龍舟競賽，原訂6月3日 (星期五)在東石漁港辦理，因應近期新冠肺炎疫情嚴峻，社區傳播風險升高，確診人數暴增，且報名隊伍數礙於疫情影響，隊伍數不足。
又因東石漁港正在進行整建工程，經審慎評估，考量防疫優先並保障各活動參賽者、工作人員及民眾安全健康，宣布停辦2022年端午節龍舟競賽暨系列活動。
去年東石鄉公所也因新冠肺炎疫情急遽升高，本土案例激增，導致有社區傳播風險疑慮，基於防疫優先，為避免龍丹賽成為防疫破口，決定停辦。前年第一年疫情發生，東石鄉公所宣布停辦龍舟賽，去年龍舟賽第38屆也停辦，今年因疫情連3年停辦龍舟賽。
東石鄉公所去年將停辦費採購2艘全新龍舟，加上縣府補助，共採購4艘龍舟，汰換逾30年舊龍舟，新龍舟碰上疫情無法下水競賽，往年龍舟賽，東石漁人碼頭結合觀光農特產品展售，免費品嘗蚵仔粥，今年也取消，消息傳出，讓計畫組隊參加龍舟賽選手失望，也影響商家小吃店，少了觀光收入。
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