阿里山浪犬伏擊帝雉 嘉縣動保員全面捕抓移除

阿里山國家森林遊樂區內帝雉，遭浪犬騷擾、伏擊，嘉義縣家畜防治所動保人員26日上山捕抓，經過2天不分日夜搜索追捕，將造成危害的8隻野犬全數緝獲，還給野生動物安全棲息環境。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，家畜疾病防治所動物保護管制隊人員，在海拔2000公尺的阿里山上，成功緝獲8隻騷擾、伏擊帝雉的野犬。

家畜疾病防治所長林珮如接受中央社記者訪問表示，3月間接獲嘉義林管處通報，阿里山原始林國寶級帝雉受到浪犬騷擾、甚至有伏擊危害，嚴重影響其求偶、繁殖，26日派出9名動物保護管制隊人員上山捕抓。

林珮如說，捕捉地點是2000多公尺的高山，且地域廣大，出發前所有人員特地向家畜所旁的獸魂碑祈求任務順利達成。

林珮如說，動保員捕抓行動，第一天在山林追捕到深夜11時，隔日清晨4時再度出動，以阿里山國家森林遊樂區為中心點，向上與向下各10公里進行搜索，經過2天不分日夜努力，緝獲8隻犬隻，絕育後將開放認養，不予回放。

嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝告訴中央社記者，阿里山國家森林遊樂區面積1397公頃，帝雉主要活動區域在小笠原山、祝山、對高岳和塔山，尤以小笠原山最常出現。

賴龍輝指出，原本追逐、騷擾帝雉的浪犬有4隻，日前已增加到8隻，由於山區樹木林立地形陡峭，捕捉不易，與家畜所討論後一開始採用誘捕籠方式捕抓，沒想到抓到1隻後就再也抓不到了，浪犬甚至看到工作人員就竄逃，決定求助專業的動保管制單位。

林珮如說，犬隻與野生動物相互競爭野外生存資源，野生動物可能遭犬隻攻擊，犬隻身上的病源也可能傳染給野生動物造成間接死亡。為防範狂犬病，林務局公告國家森林遊樂區禁止攜帶犬、貓與哺乳類動物進入。

此次捕獲的野犬，當地住民有餵養的行為，林珮如呼籲民眾千萬不要棄養、餵養與放養犬貓，依動物保護法規定，棄養可開罰新台幣3萬到15萬元，放養經勸導不聽者可開罰3000到1萬5000元，餵養造成環境髒亂也可將廢棄物清理法予以開罰。

嘉義林管處表示，帝雉又稱台灣帝雉、黑長尾雉，是台灣本島特有的長尾雉屬鳥類，分布在台灣中、高海拔山區，被列為世界近危鳥類。