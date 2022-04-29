台南非營利幼兒園大增 公幼出現招不滿危機

以往台南市區公立幼兒園都擠破頭，早期會透過民代喬，後一律抽籤，但今年第1次登記後，多數學校還有名額，需辦第2次登記，其中最熱門的協進國小尚有70多個名額。除市區外甚至還有偏鄉公幼掛零，此現象已讓老師擔心會減班，家長則慶幸不用抽籤。教育局表示，將鼓勵公幼增加課後服務，提升競爭力。

台南市公立幼兒園入園登記已在26日完成，有部分幼兒園因登記人數超過應招收名額，昨天集中電腦抽籤，卻出現特別現象，市區多數公幼都沒招滿，不在名單內。

教育局統計，今年全市225所幼兒園要招收6232人，共有3700人登記，其中原台南市區共69園要招收2130人，卻有56園有缺額共628人，前所未見。崇明國小附幼以往都是登記人數為招生人數的倍數，今年尚有缺額7人，也是擠破頭的崇學國小、新南國小附幼，雖然招滿，但僅分別多出7人、10人，是少數要抽籤的公幼。市區公幼班數最多也是最搶手的的協進國小，則有70多名缺額，也是過去未有。

多名校長以吃驚形容，認為除了少子化外，非營利幼兒園大幅增加，且收費較公幼只多1、2千元，又是新教室，還讓學生待到6點多，並且有課後才藝班，較具優勢。但最令人擔心的是，未來可能會因減班而有教師超額問題，應該降低目前的1比15師生比以為因應。有校長說，也有家長認為要抽籤，機會小而沒登記，獲知公幼尚有缺額應會來登記。

除了市區公幼因沒招滿要在下月4日辦理第2次登記，部分偏鄉公幼也招得很辛苦，有校長說，甚至有沒招到1名學生的窘況，希望第2次登記會有家長來登記。

教育局長鄭新輝表示，去年已增設公幼21班537名額，今年再加碼增設公幼2班691名額，非營利幼兒園2班60名，錄取率將突破8成。他分析，許多公幼沒招滿，除了非營利幼兒園增加外，另疫情影響，部分孩子留在家自己帶，可能也有。公幼都是4點放學，非營利幼兒園5點半以後，未來會鼓勵公幼也能多點課後服務，增加競爭力。也建立登記透明化，讓家長知道各園名額及登記人數，以做理性選擇，不會集中在固定學校。

陳姓家長讓孩子就讀離家近的德高國小附幼，她說，原以為會抽籤，並有讀私幼最壞打算，沒想到還有缺額，不用抽籤，鬆了口氣說「太好了」。