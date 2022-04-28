蘇貞昌視察永康再生水廠 肯定資源循環再利用

中央社 / 台南28日電

行政院長蘇貞昌今天下午在內政部長徐國勇台南市長黃偉哲等人陪同下視察台南永康水資源回收中心，他說，水資源循環再利用是愛地球的實際做法，行政院會持續支持相關建設。

蘇貞昌抵達現場後先聽取內政部營建署下水道工程處長曾淑娟進行相關簡報，隨後在工作人員帶領下參觀中心內部設施，了解運作情形。

內政部營建署提供資料指出，永康水資源回收中心為全國第一座公共污水處理廠與再生水廠合併設計興建案，也是首座供應高科技產業製程用水的再生水廠，總工程經費新台幣33億元，預計今年6月完工，供應南科園區產業用水需求。

徐國勇致詞表示，政府剛開始推出再生水相關計畫時，因價格幾乎是一般工業用水的兩倍，企業大多嫌太貴，但隨著國際間環境永續概念抬頭影響，企業發現使用「綠電」、「綠水」後減少相關碳足跡、碳排放，反而在產銷上可得到更多青睞，利潤也提高，現在反而搶著要用再生水。

徐國勇說，永康再生水廠是重要里程碑，第1期日產8000噸再生水供應南科園區，未來配合污水下水道接管率提高等條件，可擴充到每天供水1萬5500噸。

徐國勇指出，內政部到109年核定的公共污水處理廠再生水推動計畫已達11案，其中高雄市鳳山廠及臨海廠、台南市永康廠及平安廠4案，預計到今年底每日共可供應9.6萬噸再生水，11案全數完成後，每日可提供28.9萬噸為產業用水水源。

蘇貞昌表示，水資源循環再利用是愛地球最實際的做法，推動水資源回收中心建設對地方發展也是一舉多得，行政院除肯定內政部營建署的規劃與推動，也會繼續支持相關建設，讓各地可就近處理、就近送水，創造更佳效益。

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