嘉市槍擊案遭質疑吃案 警局長：像鈍傷、員警不夠嚴謹
嘉義市下路頭武當山玄天上帝廟附近24日發生槍擊案，1男子被送到台中榮總嘉義分院救治，警方接獲醫院通知去了解，隔天才展開蒐證，市議員張榮藏今天質詢質疑，警方起初受訪稱沒接到報案，是「吃案」；嘉市警局長王文澤說，員警因醫院認為像鈍傷，沒再通報，不夠嚴謹、有行政瑕疵，會檢討。
王文澤在議會後受訪說，嘉榮醫院第一時間因載傷者的友人表示受槍傷，所以通報醫院轄區的竹園派出所，員警趕去了解，醫生說不像槍傷、應為鈍器所傷，加上當事人要開刀麻醉，沒辦法做筆錄，同仁返所後也都沒說，隔天媒體報導後，去現場鑑識發現彈頭，再隔一天傷者較為恢復，隨即製作筆錄。
「絕對不是吃案！」王文澤說，110、119都沒有進線報案，第2天媒體詢問得知地點後，第一時間就組專案小組，發現彈頭，認為確實有此事，沒有隱匿。
張榮藏今質詢說，嘉市1月25日發現2線3星的副隊長，因行車糾紛遭人圍毆，之後爆發警察疑沒依法偵辦，被警政署下令徹查，讓嘉市臉上無光；而24日下午發生槍擊案，1男子被送到嘉榮醫院急診，院方向警方通報，警方還有派人去查看、隔天接受媒體採訪，卻說沒接獲報案。
張榮藏質疑，醫院都有通報，「你們怎麼會不知道咧？」、「這就是吃案！」連續兩個案件也帶給民眾治安敗壞感。
王文澤說，醫院通報的是院方轄區竹園派出所，值班同仁有些輕忽，沒再往上報，所以案發地點轄區八掌派出所也確實不知此事，是派出所不夠嚴謹，屬於行政上瑕疵，已請分局二組了解。
據了解，66歲賴姓男子疑因賭博糾紛，24日下午遭開槍，被友人送到嘉榮醫院急診，目前仍在加護病房，傷口位於右小腿靠近腳踝處。警方已製作賴的筆錄，鎖定對象查緝中。
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