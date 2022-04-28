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花生曬哪裡？ 雲縣府幫農民申請路權「卡位」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府為花生農民申請路權設置曬場。圖／聯合報系資料照
雲林縣政府為花生農民申請路權設置曬場。圖／聯合報系資料照

雲林縣花生產量占全國7成，不過每到採收期，花生曬場一位難求，鄉間道路常可看見搶道曬花生的奇景，卻也常被檢舉、開罰，縣府今年再度為農民申請路權，目前已規畫5鄉鎮、109處作為曬場，相關鄉鎮的農民向公所登記即可使用。

縣府農業處表示，昨召集各公所研商規畫合法曬場，目前已尋覓適合曬場地點，包括麥寮鄉施厝村、崙後村有9處，崙背鄉大有村、五魁村及豐榮村有27處，還有大埤鄉聯美村近聯美國小的產業道路，另北港鎮番溝里至後溝里共8里34處，及虎尾鎮頂溪里至芳草里共19里39處。

農業處代理處長蔡耿宇表示，此次申請，請農民主動向公所提報要使用的農路、產業道路或廟地等申請路權，公所、縣警局等相關單位會再派人到場審查。

蔡耿宇說，確認場地核可後，農友即可在相關路段設置交通錐、連桿等臨時用警示標誌，晚間則需設置警示燈及爆閃燈等照明，維護交通安全和提醒用路人。

農民 路權 北港

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