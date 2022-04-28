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一張圖看疫情衝擊台南觀光多嚴重？ 老牌景點遊客砍半

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡旺詮針對疫情期間台南23個景點遊客增減提出質詢。圖／市議員蔡旺詮提供
台南市議員蔡旺詮針對疫情期間台南23個景點遊客增減提出質詢。圖／市議員蔡旺詮提供

台南市議員蔡旺詮表示，根據交通部觀光局統計，23個台南景點中，從去年2月到今年2月，人潮增加者有7個景點，減少者有16個景點，且遊客數相當懸殊，呼籲市府重視觀光均衡發展，平衡宣傳與投入資源。

蔡旺詮引用交通部觀光局之【觀光統計資料庫】中【觀光遊憩據點人次統計】，來分析台南各景點的人潮差異。時間範圍設定在110年2月到111年2月。從折線圖來看，去年夏季疫情嚴峻，導致遊客驟減，之後人潮雖有回升，但似乎無法回到去年初的盛況，從確切數字更可證明此一現象。

蔡旺詮說，在交通部觀光局所統計的23個台南景點中，從去年2月到今年2月，人潮增加者有7個景點，人潮減少者有16個景點。其中可以觀察到，美術館、水道博物館等新興景點人潮眾多，尤其是水道博物館遊客更是在一個月中倍增，從2萬7319人暴增到6萬4233人。

反觀「老牌景點」，如武廟、安平等，遊客數直接砍半，安平甚至掉到三分之一，從14萬1585人下滑到5萬5078人。蔡旺詮坦言，能夠體會觀光局在疫情下的困難，景點人潮沒有全面下滑「全軍覆沒」，可見觀光局與市府局處的努力。

蔡旺詮強調，發展新興景點，開拓觀光人潮是非常正確的政策，但觀光局對於景點間的宣傳平衡，與資源投入，千萬不要「顧此失彼」。景點間的均衡發展，不但對於收入相當重要，長此以往更是區域發展平衡的重要因素。呼應接下來即將迎接的「建城400年」，希望台南市的景點是百花齊放的，而不是有些地方人潮擁擠，有些景點乏人問津。

觀光局長郭貞慧表示，2020年有試辦「台南好康卡」，整合古蹟景點折扣、美術館、水道博物館、林百貨、商家、觀光工廠、台鐵等，也整合台南市公車，住宿遊客憑券即可免費搭乘公車。今年更進一步，把好康券轉化為電子票券，目前上網招標中，預計今年可以落實。

疫情期間台南23個景點遊客增減圖。圖／市議員蔡旺詮提供
疫情期間台南23個景點遊客增減圖。圖／市議員蔡旺詮提供

台南 觀光局 疫情

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