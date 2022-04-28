嘉市學童打疫苗若有不良反應 1家長可請照護假

嘉義市今天新增24例確診COVID-19，對於學童施打疫苗部分，市長黃敏惠表示，學童若出現不良反應，可申請「疫苗假」，不會列入缺席紀錄，其中1名家長也可請防疫照護假。

黃敏惠下午召開線上記者會，今天新增24例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案中，12歲以下6例、12至64歲15例、65歲以上3例。其中12例為確診個案的密切接觸者，於居家隔離陰轉陽；2例有外縣市活動史；7例曾接觸外縣市確診者；3例因有症狀就醫採檢陽性。

對於學童施打疫苗部分，黃敏惠說，從今天起，陸續發放莫德納疫苗接種須知與意願書。對象為6至11歲學童，在國小校園集中施打或至合約醫療院所施打，若是幼兒園滿6歲幼童，由家長帶到合約醫療院所施打。

黃敏惠指出，學童家長有7天充分評估時間，尊重家長與學童意願；校園集中施打配合衛生局規劃，委請醫療院所入校施打，醫療人員評估後，按順序慢慢施打，學童如有身體不適，另安排時間評估施打。學童如出現疫苗不良反應，可申請「疫苗假」，不會列入缺席紀錄，家長也可請防疫照護假。

黃敏惠表示，中央流行疫情指揮中心宣布昨天起取消實聯制，建議可以下載使用台灣社交距離APP；民眾外出時還是應全程配戴口罩，禁止邊走邊吃，拍照時請配戴口罩，住宿型長照機構禁止探視，而公共場所也應落實量體溫、加強環境清消。

黃敏惠提醒民眾，可多加利用嘉義市推出的「愛嘉義APP」，有各種嘉義市最新資訊，以及與疫情相關訊息，今天開始實施的「快篩實名制販售藥局地圖」、居家照護訊息、公車到站時間等，隨時可以用手機查詢。