「府城」熱議公共話題焦點一次看 防疫、選舉最受關注

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內針對「台南地區公共議題」討論的網路聲量表現，帶您了解在公共議題中網友熱議的焦點話題與人物。

有著「府城」之稱的台南市，向來以美食與歷史古蹟吸引觀光客的到來，但除了觀光相關討論之外，又有哪些與民眾切身相關的公共議題也受到大量關注呢？一起來看看吧！

台南酒駕新政策遭質疑效果有限 南科經濟發展與民生影響備受關注

台南地區前3大熱門公共議題網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於台南地區的公共議題討論，持續延燒的「疫情」成為焦點，每日持續公布的地區「確診」數量受到矚目，但也有網友建議「數字已不是重點，應該提早規劃共存對策」；此外在3月初時，台南市長黃偉哲曾宣布口罩禁令不鬆綁，嚴格「防疫」，也因與當初中央規劃的防疫方向不同，而受到大量民眾的關注與討論。

另外在「公共政策」面向，其中許多人討論關於台南市祭出公告「酒駕」累犯者姓名、長相的政策，希望能藉此遏止酒駕行為，引發網友針對可行性與執行程度提出大量討論，如「公布卻又打碼、遮姓名」、「沒人會上路前先去網站上查這個吧」，表示雖立意良善，但實際執行效果仍有待檢視；此外，發展中的「南科」也受到不少提及，網友討論台積電在南科的擴廠能否帶動地區經濟發展，抑或是擔憂吸引大量投資客，提升物價、房價進而影響民生。

至於「房市」面向的議題，根據591實價登錄的統計，台南市在近十年的房價漲幅為全台最高，高達189%，因而成話題焦點之一，相關討論像是「南科建設起來，漲價是正常的」、「薪水還是一樣少，好慘」等等正反議論，話題熱度高。

公共議題社群焦點人物聚焦選戰 黃偉哲、謝龍介力拚市長寶座

台南公共議題討論前5大社群焦點人物。Social Lab社群實驗室/製圖

而台南地區在「公共議題」相關討論之下，最受到熱議的焦點人物，可以發現受關注者多為選情相關人士，當中又以現任市長黃偉哲最常被提及。除了目前執政相關話題，面對年底的選舉，黃偉哲在經過黨內初選後獲得提名參選連任，但同黨籍議員陳亭妃認為他曾陷入「線民案」風波，提出是否要更高標檢視提名參選人，以免成為競爭對手的「政治提款機」，不過同時也強調會尊重黨內的選擇，支持黃偉哲連任；而謝龍介由於長期深耕台南地方，因而累積眾多支持者，從同黨的陳以信、高思博間脫穎而出，出線台南市長候選人提名，要在年底與黃偉哲一較高下。

另外網友也常於網上發表自己對各個話題焦點人物的看法，如「把錢花在偏鄉大眾運輸，很有感，謝謝市長」、「希望能換黨做做看，他（謝龍介）是真的有在這裡經營的」等等，可以發現都各有支持者，會是戰況激烈的一次選戰。

總結關於台南地區的熱門話題與社群焦點人物，可以看出網友們對於「防疫」、「市長選舉」展現出高度的討論與參與，除了希望能守住本土疫情發展外，也盼望能選出心中支持的市長候選人，共同為了更好的台南而努力。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》