快篩實名制搶購 台南警方籲莫遭一頁式廣告詐騙

中央社 / 台南28日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，家用快篩試劑實名制今天開賣，各地出現搶購潮，台南市警察局長方仰寧呼籲民眾千萬不要在網路購買，這種一頁式廣告和網站全是詐騙。

方仰寧今天下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，家用快篩試劑屬於第三級醫療器材，若非政府許可，不得販售，網路一頁式廣告和網站以較低價格供售，全是詐騙行為，民眾千萬不要受騙。

台南市政府衛生局長許以霖表示，目前台南市有397家健保特約藥局、龍崎區衛生所及南化區衛生所販售家用快篩試劑；左鎮區、楠西區、下營區及山上區4個行政區尚無藥局提供販售，市府將積極協調。

台南市長黃偉哲則公布台南市今天新增193例確診病例，其中44例無症狀，149例輕症，無中重症；193例中涵蓋居家隔離後採檢確診15例、接觸親友確診14例、校園接觸者3例、職場接觸者3例、外縣市旅遊史2例、軍營相關接觸者1例、疫調中155例。

許以霖表示，衛生局將會在網路公布群聚高風險地點，但因病例多、足跡遍布，大家應當成到處都有風險。

台南 衛生所 快篩

延伸閱讀

新竹縣+115無症狀4成多 居家照護防疫包不附快篩試劑

高雄獨步！發低收入戶遊民快篩試劑兌換券及防疫獎勵金

為防快篩實名制購買失序 北港警出動駐點藥局

快篩試劑實名制上路 彰化藥局請員警維持秩序

相關新聞

一張圖看疫情衝擊台南觀光多嚴重？ 老牌景點遊客砍半

台南市議員蔡旺詮表示，根據交通部觀光局統計，23個台南景點中，從去年2月到今年2月，人潮增加者有7個景點，減少者有16個...

嘉市槍擊案遭質疑吃案 警局長：像鈍傷、員警不夠嚴謹

嘉義市下路頭武當山玄天上帝廟附近24日發生槍擊案，1男子被送到台中榮總嘉義分院救治，警方接獲醫院通知去了解，隔天才展開蒐...

花生曬哪裡？ 雲縣府幫農民申請路權「卡位」

雲林縣花生產量占全國7成，不過每到採收期，花生曬場一位難求，鄉間道路常可看見搶道曬花生的奇景，卻也常被檢舉、開罰，縣府今...

斗南青創基地7、8號倉庫啟用 縣府出資力挺青年創業

雲林縣斗南火車站旁7、8號倉庫是斗南鎮第1處青創基地，今由縣長張麗善等人揭牌啟用。目前7號倉庫有10間青創品牌進駐，8號...

跟風九天玄女 嘉義縣用美景召喚步道迷「降肉」

最近網路掀起「九天玄女降落」風潮，吸引網友跟風，嘉義縣文化觀光局推出「降肉步道」，用步道美景召喚步道迷，鼓勵民眾到戶外走...

才要求黃偉哲不要跑攤 謝龍介遭目擊脫罩敬酒：很抱歉

台南市議員謝龍介日前在台南市議會質詢中表示「因應疫情，包含他自己在內的議員都自主減少跑攤」，也要市長黃偉哲以身作則，台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。