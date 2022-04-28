為防快篩實名制購買失序 北港警出動駐點藥局
快篩實名制今第一天上路，民眾紛紛出門囤貨，各地健保藥局人潮聚集，為避免有人因久後或沒買到產生糾紛，雲林縣北港警分局出動警力，將鎮上26間藥局納入巡邏路線，駐點守護排隊秩序，引導購買人潮及疏散交通，並與藥局建立緊急聯絡窗口。
購買快篩民眾說，本身沒有確診疑慮，但先買回家放著會比較安心，擔心以後買不到，所以第一天就來排隊了。他也表示，一份500元不算便宜，夠用就好不會刻意囤貨。
警方指出，快篩實名制第一天購買人潮較多，警政署通報全國各縣市警察局協助維持秩序，北港警分局為防民眾因久候或沒買到產生糾紛，特別要求轄下警力視排隊狀況到場加強巡邏，一旦有排隊或購買糾紛，就會立刻到場處理。
北港警分局長蔡培元說，杜絕非法黃牛轉賣居家快篩試劑，快篩試劑屬於第三等級醫療器材，未經許可不得轉售或在網路上販售，不管是正品或仿冒品，依法可開罰新台幣3萬元以上、100 萬元以下罰鍰，為避免荷包失血，請到規定通路購買。
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