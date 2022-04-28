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斗南青創基地7、8號倉庫啟用 縣府出資力挺青年創業

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮8號倉庫租給輕食業者迷樂卡啡，租金收益補助青創基地，創造優質青年創業環境。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮8號倉庫租給輕食業者迷樂卡啡，租金收益補助青創基地，創造優質青年創業環境。記者黃于凡／攝影

雲林縣斗南火車站旁7、8號倉庫是斗南鎮第1處青創基地，今由縣長張麗善等人揭牌啟用。目前7號倉庫有10間青創品牌進駐，8號倉庫則租給輕食餐廳，將租金收益用於支持青創店家；縣府提供創業補助微創30萬、專案200萬，設立青年事務發展科、青年事務咨詢委員會，鼓勵青年留在家鄉創業。

鎮長沈暉勛說，7號倉庫10間青年品牌都很優秀，從1百多間中脫穎而出，經評分選拔各具特色，有白米新創、公益咖啡、寵物身後事等，也有身障團體駐點實現夢想，希望以聚落模式發揮群體力量，讓青年創業者不再單打獨鬥，同時帶動斗南文創與青創發展。

城鄉處長林長造表示，為支持青年創業，7號倉庫不收租金，而8號倉庫出租給虎尾輕食餐廳分店迷樂卡啡，租金收益用來支持青創基地，以新型商業整合模式，提供青年創業者友善創業環境，將更多年輕人留在家鄉成家立業。

縣長張麗善說，為打造友善青年創業環境，縣府將青年勞動處改為青年事務發展處，並成立青年事務諮詢委員會，提供創業補助微創30萬元、專案200萬元，未來會積極串聯斗南周遭地區，包含斗六、虎尾、古坑成為一個生活圈，打造共榮環境。

雲林縣長張麗善（左六）今到斗南火車站旁為7、8號倉庫揭牌，鼓勵身障朋友勇敢實現夢想。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左六）今到斗南火車站旁為7、8號倉庫揭牌，鼓勵身障朋友勇敢實現夢想。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左六）今到斗南火車站旁為7、8號倉庫揭牌，縣府提供多項補助及協助，打造優質青年創業環境。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左六）今到斗南火車站旁為7、8號倉庫揭牌，縣府提供多項補助及協助，打造優質青年創業環境。記者黃于凡／攝影

青年 創業 青創

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