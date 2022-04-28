台南三爺溪文賢橋改建 7月拆便橋助排水

台南市政府向中央爭取經費補助進行仁德區文賢路拓寬及三爺溪排水文賢橋改建工程，文賢橋預計6月底前完成改建開放通車，7月將便橋拆除，維持三爺溪排水汛期通洪能力。

台南市長黃偉哲今天前往工地現場視察接受媒體聯訪表示，原本的文賢橋於民國79年興建至今超過30年，新橋預計6月可以完工通車，由於汛期將屆，希望便橋移除能夠同步做好，使文賢橋無縫接軌，也期待原預定在9月底完成的路面工程可提早一點，讓民眾早點享受便利交通。

黃偉哲表示，拓寬文賢路以及改建文賢橋，不但能促進台南都會公園及奇美博物館一帶的觀光發展及交通安全，更能進一步提高三爺溪防洪能力，新設計改建的文賢橋也將成為遊客前往奇美博物館時可觀賞的特色新地標。

台南市政府工務局長蘇金安表示，仁德區文賢路（台1線至保安路）拓寬工程全長約1913公尺，規劃將原12公尺道路拓寬為15公尺，分為兩階段進行。第1階段由台86線橋下至保安路路段（含文賢橋改建），道路長約500公尺，雙向各佈設1混合車道並增設人行道，預計今年7月底前完工。

蘇金安指出，第2階段由台1線至台86線橋下路段，道路長約1413公尺，拓寬段雙向各佈設一混合車道並增設人行道，預計今年9月底前完工。