才要求黃偉哲不要跑攤 謝龍介遭目擊脫罩敬酒：很抱歉

台南市議員謝龍介日前在台南市議會質詢中表示「因應疫情，包含他自己在內的議員都自主減少跑攤」，也要市長黃偉哲以身作則，台灣基進今天爆料謝龍介27日竟遭目擊出席某聚會場合時未戴口罩逐桌敬酒。

台灣基進要求他應該公開道歉。謝龍介表示27日晚間受邀出席一場里長市政研討的會後餐敘，出行都有戴好口罩，只有坐下用餐才脫，但在席間一時疏忽，違反了禁止逐桌敬酒的防疫規定。

謝龍介說當晚包括市長偉哲兄，議長信良兄，還有其他幾位民意代表與參選人到場，並不只有他逐桌敬酒。不過他要勇於認錯，虛心檢討，既然做錯了，就應該認錯，未來一定會加倍警醒，也請大家繼續監督。也再次向所有市民朋友，防疫人員，與醫護人員致歉，我身為公眾人物，卻做了不良示範，抱歉，給大家添麻煩了。

台灣基進安南區市議員參選人王明彥表示，謝龍介在議會中稱自己自律也不過是兩三天前的事，真的是光速自打嘴巴！永康區參選人吳依潔也說，近期本土案例不斷攀升，昨指揮中心的最新規定依舊是禁止逐桌敬酒敬茶，謝龍介在疫情嚴峻期間，逐桌敬酒絲毫沒有防疫觀念。