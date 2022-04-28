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才要求黃偉哲不要跑攤 謝龍介遭目擊脫罩敬酒：很抱歉

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市長參選人謝龍介昨被目擊出席某聚會場合時未戴口罩逐桌敬酒。圖／台灣基進提供
國民黨台南市長參選人謝龍介昨被目擊出席某聚會場合時未戴口罩逐桌敬酒。圖／台灣基進提供

台南市議員謝龍介日前在台南市議會質詢中表示「因應疫情，包含他自己在內的議員都自主減少跑攤」，也要市長黃偉哲以身作則，台灣基進今天爆料謝龍介27日竟遭目擊出席某聚會場合時未戴口罩逐桌敬酒。

台灣基進要求他應該公開道歉。謝龍介表示27日晚間受邀出席一場里長市政研討的會後餐敘，出行都有戴好口罩，只有坐下用餐才脫，但在席間一時疏忽，違反了禁止逐桌敬酒的防疫規定。

謝龍介說當晚包括市長偉哲兄，議長信良兄，還有其他幾位民意代表與參選人到場，並不只有他逐桌敬酒。不過他要勇於認錯，虛心檢討，既然做錯了，就應該認錯，未來一定會加倍警醒，也請大家繼續監督。也再次向所有市民朋友，防疫人員，與醫護人員致歉，我身為公眾人物，卻做了不良示範，抱歉，給大家添麻煩了。

台灣基進安南區市議員參選人王明彥表示，謝龍介在議會中稱自己自律也不過是兩三天前的事，真的是光速自打嘴巴！永康區參選人吳依潔也說，近期本土案例不斷攀升，昨指揮中心的最新規定依舊是禁止逐桌敬酒敬茶，謝龍介在疫情嚴峻期間，逐桌敬酒絲毫沒有防疫觀念。

謝龍介 台灣基進 疫情

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