南市教師諮商輔導領先全國 好的心理才有好的互動

台南市去年獲教育部補助50萬元經費，以個別、團體諮商及工作坊模式服務教師，下半年服務77人，今年人數大增已有86人，預估到年底將超過200人。教育局表示，人數大增應與疫情有關，許多老師都借諮商來紓假壓力，以及提升與家長、學生的溝通和互動。

教育局長鄭新輝表示，此一支持輔導體系受到老師歡迎，滿意度97%，加上申請諮詢的人數多，市長黃偉哲今年再加碼至120萬元。他說，南市教師諮商輔導，目前與民間心理治療所合作，該所臨床心理師7人、諮商心理師3人、社工師1人，能夠提供專業心理健康諮詢及諮商服務，並設有名行政專員協助處理行政業務及個案管理。

去年下半年提供心理支持個案數77人，總服務時數276小時，時數執行率為100%；團體諮商課程主軸為「溝通零障礙，管教好自在－學校正向管教」每場次8至10人，參與人數35人，辦理成效獲參與者94.75%正面評價；成果報告顯示，願意再使用該資源達100%。

心理師表示，在方案執行過程，確實發現教師有諮商需求，想紓解教育工作現場壓力，包含親師溝通、班級經營、特教生議題、職場壓力等困擾，經過服務後都能獲得良好改善。另供工作坊也給予教師學習正向管教技巧，讓教師可以實際運用到未來的工作上。