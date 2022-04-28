助飯店日賣600防疫便當 她重拾就業自信

嘉義市民黃芷琳因屢次在職場碰壁，經由勞動部嘉義就業中心幫助下，參加餐飲訓練班，在3個月內累積實戰技能及專業知識，結訓後獲飯店聘用，疫情期間還助飯店日賣600多個防疫便當，至今已穩定上工14個月，表現獲上司肯定也重拾就業自信。她說，「勇敢踏出第一步，就有重新再來的機會！」

55歲的黃芷琳小時候為了減輕家中經濟負擔，國中畢業即出外工作，婚後與丈夫一起經營水電行，十幾年前丈夫因病過世後，她獨力撐起家計養育幼子，陸續從事早餐店、校園廚工等餐飲工作，卻因職場的不友善讓她逐漸失去信心。

在親友的介紹下到嘉義就業中心尋求協助，就服員鼓勵她沈澱心情，並建議上課充實自己汲取更多經驗，黃芷琳於是報名參加「創意蔬食料理暨飲品人才培訓班」充實專業技能，課程內容豐富紮實，輔導她順利考取中餐素食丙級證照外，也學習到創意料理跟飲料調製的基礎知識與實作，課堂上還有「外場人員服務禮儀」及「顧客抱怨及危機處理」等課程，讓她結訓後到嘉義南院旅墅任職更加得心應手。

黃芷琳表示，感謝南院旅墅讓她有證明自己的機會，雖然她在餐廳外場是年紀最大的、資歷最菜，但是相信憑著熱情與笑容服務客人一定會有好的回報。

就是憑著這工作態度，疫情期間餐廳推出外帶便當服務原本一天只能賣出3個，在她運用過去的工作經驗，調整銷售動線及主動叫賣下，創下日賣600多個的佳績。讓南院旅墅總經理許有志讚許不已。