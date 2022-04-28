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助飯店日賣600防疫便當 她重拾就業自信

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
黃芷琳在餐廳外場是年紀最大的、資歷最菜的，所以她努力用熱情與笑容服務客人。圖／勞動部嘉義就業中心提供
黃芷琳在餐廳外場是年紀最大的、資歷最菜的，所以她努力用熱情與笑容服務客人。圖／勞動部嘉義就業中心提供

嘉義市民黃芷琳因屢次在職場碰壁，經由勞動部嘉義就業中心幫助下，參加餐飲訓練班，在3個月內累積實戰技能及專業知識，結訓後獲飯店聘用，疫情期間還助飯店日賣600多個防疫便當，至今已穩定上工14個月，表現獲上司肯定也重拾就業自信。她說，「勇敢踏出第一步，就有重新再來的機會！」

55歲的黃芷琳小時候為了減輕家中經濟負擔，國中畢業即出外工作，婚後與丈夫一起經營水電行，十幾年前丈夫因病過世後，她獨力撐起家計養育幼子，陸續從事早餐店、校園廚工等餐飲工作，卻因職場的不友善讓她逐漸失去信心。

在親友的介紹下到嘉義就業中心尋求協助，就服員鼓勵她沈澱心情，並建議上課充實自己汲取更多經驗，黃芷琳於是報名參加「創意蔬食料理暨飲品人才培訓班」充實專業技能，課程內容豐富紮實，輔導她順利考取中餐素食丙級證照外，也學習到創意料理跟飲料調製的基礎知識與實作，課堂上還有「外場人員服務禮儀」及「顧客抱怨及危機處理」等課程，讓她結訓後到嘉義南院旅墅任職更加得心應手。

黃芷琳表示，感謝南院旅墅讓她有證明自己的機會，雖然她在餐廳外場是年紀最大的、資歷最菜，但是相信憑著熱情與笑容服務客人一定會有好的回報。

就是憑著這工作態度，疫情期間餐廳推出外帶便當服務原本一天只能賣出3個，在她運用過去的工作經驗，調整銷售動線及主動叫賣下，創下日賣600多個的佳績。讓南院旅墅總經理許有志讚許不已。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，不會沒關係，可以來職訓從頭學。分署依產業需求及就業趨勢，每年與轄區近40家委外單位合作，開辦上百門職前訓練課程，學員的訓後就業率普遍超過8成以上，勞動部更負擔80%至100%的訓練費用，若符合中高齡等特定身分，還可以領取職訓生活津貼，呼籲民眾可利用政府資源學習市場上較缺工或較不易取代的職類技術，提升自我的職場競爭力。相關課程詳情可上台灣就業通網站，或撥06-6985945轉1401洽詢。

黃芷琳疫情期間曾創下幫飯店日賣600個便當的佳績。圖／勞動部嘉義就業中心提供
黃芷琳疫情期間曾創下幫飯店日賣600個便當的佳績。圖／勞動部嘉義就業中心提供

嘉義 勞動部

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