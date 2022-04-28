湖子內環保用地未蓋廠先見垃圾山 議員促：趕快清

嘉義市湖子內地區15公頃環保用地，將興建底渣再利用廠等，市議員今天質詢說，獲反映該處前堆置如山的垃圾，從湖美一路、健康九路口勘查，看見已超越施工圍籬高度；環保局長蕭令宜答覆，皆為暫放廢家具、樹枝葉等，焚化爐5月歲修後功能提升，並促委外廠商加快速度，也籲市民減量。

市議員鄭光宏說，15公頃環保用地上不是最近才堆垃圾，春節前後就接獲民眾反映，而相鄰的公園用地開闢4月動土，他想幫宣傳好消息，卻收到朋友回覆「唯一缺點就是從湖美一路往東望去，竟看到堆置如山的垃圾，甚不入目！」也有人質疑「環保用地是規畫來囤垃圾？」

鄭光宏指出，近期去湖美一路、健康九路口附近，望去發現垃圾堆到超過圍籬高度，綿延好幾百公尺，數量實在不少；一般若民眾土地雜草太高被檢舉，環保局會發文要求清理，盼市府也盡快清掉廢棄物，否則底渣再利用廠、灰渣掩埋場、資源物細分類廠等也都陸續要動工。

蕭令宜說，2016年起家戶產生的大型廢家具、廢木材、清潔隊收的廢樹枝樹葉、幫處理火災後的廢棄物等，暫時堆放，做垃圾調度，不過焚化廠已23年較老舊，處理效能降低，每年歲修停爐1個月，委外廠商處理的量也下降。

蕭令宜指出，焚化廠今年5月擴大歲修完功能會提升，有餘裕量能，會加速焚燒，並持續委外請廠商加速處理，也請民眾減少源頭產生垃圾。

鄭光宏詢問要多久處理完？蕭令宜指出，各縣市廢棄物處理廠都很飽和，目前目標2029年新的綠能發電廠啟用。

議員蔡永泉建議，市府或民眾修剪的樹枝，研擬減小體積、磨碎之後再利用。