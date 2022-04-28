台南永康實物愛心銀行開幕 就近服務助弱勢

台南市政府社會局委託台南市酵母社會關懷協進會辦理實物愛心銀行永康分行今天開幕，除提供弱勢民眾物資，也會安排社工或志工關懷訪視受助者，視實際需求連結資源協助。

台南市長黃偉哲上午出席實物愛心銀行永康分行開幕儀式致詞表示，他上任後積極推動實物給付，整合來自各方善心資源，發送到需要的弱勢民眾手中，社會局自民國108年起設置實物愛心銀行實體店面，至今年3月底，已委託民間社福團體開辦5處實物愛心銀行實體店面及6處合作分行。

黃偉哲表示，永康區約有23.4萬人口，為台南市人口最多的行政區，期待透過永康實物愛心銀行實體店面的設置，就近提供區域內各類弱勢族群更充裕福利服務，弱勢民眾若陷入經濟困難，亦可提出申請，不限於列冊家庭。

台南市社會局長陳榮枝表示，實物銀行服務對象為實際居住台南市，因短期經濟困頓，致有物資需求的弱勢民眾，需要者可持身分證明等相關文件提出申請，由社工進行評估核予點數，民眾再依點數換取所需等值物資。除物資之外，也會安排社工或志工關懷訪視受助者，視實際需求提供或連結資源給予協助。