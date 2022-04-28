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外來種小花蔓澤蘭危害大 民代籲提高補助
台中市議會今進行財政經濟業務質詢，市議員蕭隆澤、謝明源關心外來種小花蔓澤蘭危害大，市府一年才編列40多萬元，「小花蔓澤蘭在大比小孩還快（台語）」，應提高價格、鼓勵民眾刨除外來種；農業局表示，目前小花蔓澤蘭收購價格每公斤5元，將再向林務局爭取提高收購金額。
民進黨議員謝明源指出，小花蔓澤蘭是綠色殺手，常爬上樹木、農作造成植物枯死，要根除才能移除，但市府每年僅編40多萬元預算，光大坑就有許多山區，經費實在太少。
「小花蔓澤蘭在大比小孩還快」，蕭隆澤比喻指小花蔓澤蘭生長速度比小孩還快。他說，一年40多萬元經費實在太少，表示市府沒有重視。應該要主動鼓勵500多班產銷班，農民主動來刨除，並提高補助獎金，每公斤6元、7元，積極作為。
農業局長蔡精強表示，外來種小花蔓澤蘭在台灣已有20年歷史，現在越來越嚴重，目前收購1公斤5元獎勵農民，將再向林務局爭取提高收購金額。
農業局指出，農業局111年編列預算及爭取林務局補助共72萬元，辦理公有土地小花蔓澤蘭清除，預定約17公頃，也向農會、學校辦理宣導及清除活動。
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