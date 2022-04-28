老翁走失 家屬盼各界協尋回家

嘉義縣市今天主要臉書社群媒體都貼出張尋人啟事，可見家屬焦急心情，有名75歲黃姓長輩疑從嘉義市住家附近出外散步後走失，希望各界協尋老翁找到回家的路。嘉義市公園派出所警方表示，昨晚已接到家屬報案協尋，目前同仁持續協助尋找。

據家屬表示，家中長輩是在昨天下午3時許，向家人表示要出外散步，但出門直到晚上沒有回家，家屬擔心走失，才向警方報案，長輩當時穿白色上衣、灰色短褲、灰色鞋子，身上沒有帶證件，如果有善心民眾發現請聯絡：黃先生0919-168199、吳小姐0986-201888、住家05-2773360

公園派出所表示，家屬有來公園所報案，警方昨晚已受理，並調閱附近監視器查看尋找，目前只知老先生稍有失智，沒有交通工具，走路外出，警方持續協尋中。