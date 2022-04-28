資訊E化 南市公幼及非營利幼兒園新生入園電腦抽籤

台南市公幼及非營利幼兒園新生入園已在26日完成登記，今天統一抽籤，由市長黃偉哲啟動電腦儀式，他表示，今年再加碼增設公幼2班691名額，非營利幼兒園2班60名，預期今年錄取率將超過8成。

電腦抽籤在協進國小舉行，全程委請律師到場見證檢核。黃偉哲表示，過去採人工抽籤，但人為有時候會疏失，但交給電腦，優先順序清楚，孩子幾歲、是什麼班，電腦分類之後抽籤，優先順序就出來了。

他說，有些家長因為疫情，到底要不要把孩子交到幼兒園，會有一些想法，但是，教職員已經高比例打過三劑疫苗，相對更安全，而且幼兒園體系中，大家都非常注意防疫，希望家長放心。

黃偉哲指出，2020年至2024年將共增設247班公共化幼兒園，110學年度已增設公幼21班537名額，今年再加碼增設公幼2班691名額，非營利幼兒園2班60名，預期今年錄取率將突破8成。

教育局長鄭新輝表示，公幼自110學年度起採全市電腦抽籤，今年再加入9所非營利幼兒園，電腦抽籤不僅減輕招生工作對現場老師及家長的負荷，更提供抽籤結果即時查詢，家長不必在現場等待抽籤結果，減少群聚機會。家長若沒時間收看直播，因有全程錄影以供事後檢視，請家長放心。

各園登記人數也已於抽籤前公告，抽籤後民眾可至公幼及非營利幼兒園新生入園網站逕於「錄/備取名單：

民眾查詢/行政區/幼兒園/錄取或備取名單」查詢，第一次招生後尚有缺額的園所，將於5月6日第二次新生入園登記抽籤，屆時仍將同步直播，請家長留意各園招生資訊，家長如有相關問題，可洽詢各幼兒園或市府教育局特幼教育科，電話：06-6322231分機6639。