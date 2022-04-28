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嘉市今+25 學校染疫暫未明顯擴大 黃敏惠將直播說明

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠今下午將直播說明疫情。圖為上午出席市議會定期會總質詢。記者林伯驊／攝影
嘉市長黃敏惠今下午將直播說明疫情。圖為上午出席市議會定期會總質詢。記者林伯驊／攝影

嘉義市今天新增25例確診個案，據了解，有9例是居家隔離採檢陰轉陽性，其他則有外縣市活動史、與外縣市確診者接觸，由於近日出現多間國小、高中有師生確診，市長黃敏惠下午3點將在臉書直播，說明學校防疫作為、愛嘉義APP已提供快篩實名制藥局搜尋列表、中央取消實聯制的因應作為等。

據了解，嘉義女中有1名舞蹈班老師確診後，昨天再有1名舞蹈班學生採檢陽性，考量該生為住宿生，今天、明天全校預防性停課全校清消，改線上教學；嘉義高工2名不同科的高三學生篩檢陽性，校方匡列師生等接觸者120人進行居家隔離，部分居隔生為外縣市，透過防疫包方式等快篩，今、明預防性停課。

國小部分，衛生局今上午表示，尚未接獲有新增陽性情形。興嘉國小1名三年級學生採檢陽性、昨天匡列40人皆為陰性；崇文國小1名一年級生陽性，匡列師生26人都陰性；文雅國小1名四年級生昨陽性，四年級共2班陸續篩檢中，昨晚傳出多2同班同學陽性；林森國小1名四年級生陽性，校方昨匡列師生等接觸30人，再傳1名同班學生採出陽性。

至於嘉義高工百周年校慶預計在5月13日辦「嘉工100我最搖百校園演唱會」，卡司陣容堅強，校方表示，目前維持照原定計畫舉行，但要視疫情發展，不排除考慮限縮不對外開放，更嚴重甚至恐要取消。

嘉義 居家隔離 停課

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