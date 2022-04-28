81歲阿嬤輪椅上馬路遭機車迎面撞上 台南騎樓遭批難行

時代力量立委陳椒華台南服務處主任、北中西區議員擬參選人李冠霖今天表示，日前一名外籍女看護推著坐輪椅的阿嬤準備回家，沒想到行經台南市民族路二段時，因為崎嶇不平的騎樓與雜物、機車妨礙通行，只好將輪椅推到馬路上，結果阿嬤慘遭迎面而來的機車撞上！

工務局表示，該路段於2011年即做過騎樓整平，2014年又參加騎樓競賽淨空騎樓，而且每年辦理騎樓暢通計畫時，會再次複查已參與淨空騎樓的路段是否有維持暢通情形。若平時發現騎樓再遭店家佔用，警方可依法取締開罰。

李冠霖指出，台南市民每天行走在毫無人本交通概念的道路上，過得膽顫心驚，擔憂下一個被撞的會是誰？不得已將嬰兒車推到馬路上的家長？輪椅族、行動不便的朋友？任何一位因為騎樓被擋住，而走到馬路通行的台南市民也都可能面臨這樣的危機。

他呼籲市府「騎樓整平暢通」刻不容緩，台南市的道路交通規劃也應該重新檢討，不只是應該規畫足夠的人行道，也應該針對肇事熱點的標線劃設、號誌規畫、加強警察執法多管齊下。

工務局表示，市長黃偉哲非常重視騎樓平順暢通的問題，僅管這項任務十分艱難，但工務局會努力持續推動騎樓整平暢通，讓民眾好行。

騎樓整平計劃目標致力打造身障者、老人、孕婦、幼兒等行動不便族群都方便的優質人行環境，將會持續努力推動，也期望能夠獲得民眾的支持，共同打造以人為本的友善又安全環境。

工務局說明市府自2011年起持續推動騎樓整平，至2020年度已完成整平3565公尺，順平410處，自2012年起推動騎樓暢通計畫，透過舉辦友善騎樓競賽之方式由全民參予淨空騎樓，塑造友善通行騎樓之環境，台南市累計迄今共暢通311條騎樓路段，累積長度139.7公里。

工務局指出，騎樓屬於私有產權，辦理騎樓整平前先由當地里長、區公所里幹事與居民、店家溝通，於取得施工同意書之後，因施工過程需要打掉騎樓，取得住戶得土地使用同意書相當困難；市府除透過縮段施工期，並僅針對高低落差處施作無障礙斜坡道，無需整個整個區域騎樓打除施工﹅配合店家營業時間來調整施工期程，並採分段施作，避免全面施工，減短各店家影響時間，以提高屋主同意施作意願。