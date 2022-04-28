照顧弱勢者 台南永康實物愛心銀行今成立

台南市政府社會局委託台南市酵母社會關懷協進會，辦理實物愛心銀行永康分行今開幕，期待透過永康實物愛心銀行實體店面設置，提供區域內各類弱勢族群更充裕福利服務。

台南市長黃偉哲、社會局長陳榮枝、酵母社會關懷協進會總幹事鄭景文共同進行揭牌儀式，議員李鎮國、楊中成、林阳乙、林易瑩、陳秋萍及李若望神父等人共襄盛舉。

黃偉哲表示，為照顧更多弱勢家庭，擴大服務量能，由社會局委託台南市酵母社會關懷協進會，辦理實物愛心銀行永康分行，弱勢民眾若陷入經濟困難，亦可提出申請，不限於列冊家庭。

他指出，上任以來，一直秉持「關懷弱勢為優先」施政理念，積極推動實物給付，發送到真正需要弱勢民眾手中。

陳榮枝表示，服務對象為實際居住台南市因短期經濟困頓，致有物資需求的弱勢民眾，民眾可持身分證明等相關文件提出申請，由社工進行評估核予點數，民眾再依點數換取所需的等值物資，滿足基本生活所需，除給予民眾物資外，也會安排社工或志工關懷訪視受助者，視實際需求提供或連結資源。

他說，今年起將全市分為永華區、永康區、新豐區、新營區、玉井區等5大區，委由各民間社福團體承辦實物銀行，亦與民間單位，以合作模式設置合作分行，有佳里、西港、左鎮、安南、南化及北區共6處；另由委辦單位設置實物分站，今年預計設置15處。

社會局說，自2019年設置實物愛心銀行實體店面，至今（111）年3月底，已委託民間社福團體開辦5處實物愛心銀行實體店面及6處合作分行，共14萬6792人次收益。

因應疫情升溫，黃偉哲今也責請社會局及衛生局協助實物銀行準備口罩等防疫物資，以維護弱勢朋友健康權益。