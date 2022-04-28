台南公幼新生入園電腦抽籤啟動 錄取率逾8成

台南市公立幼兒園搶破頭，市府預定民國109年至113年增設247班公共化幼兒園，市長黃偉哲今天啟動111學年度公立及非營利幼兒園新生入園電腦抽籤儀式，預估錄取率逾8成。

台南市111學年度公立及非營利幼兒園新生入園登記4月26日完成，黃偉哲今天在協進國小啟動電腦抽籤，且請來律師到場見證檢核；黃偉哲期盼家長們如願抽中心目中理想的幼兒園。

黃偉哲表示，這是孩子進入教育體系的第一步，必須走得穩，走得順暢，有些家長因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，對是否將孩子交到幼兒園有一些想法，但台南教職員高比例打過3劑疫苗，相對更安全，幼兒園體系也非常注意防疫，希望家長放心。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市預定民國109年至113年增設247班公共化幼兒園，110學年度已增設公幼21班537名，今年再增設公幼42班691名，非營利幼兒園2班60名，預估今年錄取率突破8成。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，台南公幼110學年度起採全市電腦抽籤，非營利幼兒園今年也將抽籤作業改成電腦化，111學年度9所非營利幼兒園申請電腦化招生作業，不僅減輕老師及家長負荷，更提供抽籤結果即時查詢，家長不必在現場等待抽籤結果，減少群聚機會。

他說，家長若沒有時間收看電腦抽籤直播、或所在地網路收訊有問題無法觀看，不需擔憂，教育局在直播當天會全程錄影供事後檢視。