台南公幼新生入園電腦抽籤啟動 錄取率逾8成

中央社 / 台南28日電

台南市公立幼兒園搶破頭，市府預定民國109年至113年增設247班公共化幼兒園，市長黃偉哲今天啟動111學年度公立及非營利幼兒園新生入園電腦抽籤儀式，預估錄取率逾8成。

台南市111學年度公立及非營利幼兒園新生入園登記4月26日完成，黃偉哲今天在協進國小啟動電腦抽籤，且請來律師到場見證檢核；黃偉哲期盼家長們如願抽中心目中理想的幼兒園。

黃偉哲表示，這是孩子進入教育體系的第一步，必須走得穩，走得順暢，有些家長因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，對是否將孩子交到幼兒園有一些想法，但台南教職員高比例打過3劑疫苗，相對更安全，幼兒園體系也非常注意防疫，希望家長放心。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市預定民國109年至113年增設247班公共化幼兒園，110學年度已增設公幼21班537名，今年再增設公幼42班691名，非營利幼兒園2班60名，預估今年錄取率突破8成。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，台南公幼110學年度起採全市電腦抽籤，非營利幼兒園今年也將抽籤作業改成電腦化，111學年度9所非營利幼兒園申請電腦化招生作業，不僅減輕老師及家長負荷，更提供抽籤結果即時查詢，家長不必在現場等待抽籤結果，減少群聚機會。

他說，家長若沒有時間收看電腦抽籤直播、或所在地網路收訊有問題無法觀看，不需擔憂，教育局在直播當天會全程錄影供事後檢視。

幼兒園 台南 黃偉哲

延伸閱讀

全國實聯制取消 黃偉哲：守住防疫靠自己

台南市阻詐有成 今年首季攔阻金額逾1億多元

推動節能減碳有成 台南市4所國中小獲選低碳示範學校

台南市長黃偉哲：官網公布疫調足跡 目前快篩試劑充足

相關新聞

一張圖看疫情衝擊台南觀光多嚴重？ 老牌景點遊客砍半

台南市議員蔡旺詮表示，根據交通部觀光局統計，23個台南景點中，從去年2月到今年2月，人潮增加者有7個景點，減少者有16個...

嘉市槍擊案遭質疑吃案 警局長：像鈍傷、員警不夠嚴謹

嘉義市下路頭武當山玄天上帝廟附近24日發生槍擊案，1男子被送到台中榮總嘉義分院救治，警方接獲醫院通知去了解，隔天才展開蒐...

花生曬哪裡？ 雲縣府幫農民申請路權「卡位」

雲林縣花生產量占全國7成，不過每到採收期，花生曬場一位難求，鄉間道路常可看見搶道曬花生的奇景，卻也常被檢舉、開罰，縣府今...

斗南青創基地7、8號倉庫啟用 縣府出資力挺青年創業

雲林縣斗南火車站旁7、8號倉庫是斗南鎮第1處青創基地，今由縣長張麗善等人揭牌啟用。目前7號倉庫有10間青創品牌進駐，8號...

跟風九天玄女 嘉義縣用美景召喚步道迷「降肉」

最近網路掀起「九天玄女降落」風潮，吸引網友跟風，嘉義縣文化觀光局推出「降肉步道」，用步道美景召喚步道迷，鼓勵民眾到戶外走...

才要求黃偉哲不要跑攤 謝龍介遭目擊脫罩敬酒：很抱歉

台南市議員謝龍介日前在台南市議會質詢中表示「因應疫情，包含他自己在內的議員都自主減少跑攤」，也要市長黃偉哲以身作則，台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。