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百年蒸汽火車竹崎=嘉義區間化 竹崎站長宿舍著手整建
阿里山林鐵及文資處規畫復駛百年歷史SL-21蒸汽火車，計畫以區間車方式，從竹崎車站駛至嘉義車站；既整修竹崎車站整體及周邊工程後，林鐵處也著手整修站前站長宿舍，預計兩年後完工並活化，開放民眾參觀，打造在地新亮點。
阿里山林鐵SL-21號蒸汽火車前年10月15日從嘉義車庫園區吊運至台中工廠，啟動維修作業，經過近1年半維修，今年3月29日運回嘉義車庫園區。林鐵處表示，目前正測試相關性能及人員教育訓練，完成所有驗收程序後，預定於8月份恢復營運，行駛嘉義至竹崎區間，動態保存。
另，林鐵處分別於前年完成竹崎車站周邊改善工程、去年完成嘉義縣定古蹟竹崎車站整修工程，目前正進行站長宿舍整修規劃設計作業，預定2年內完成整修後活化運用，整體營造林鐵特色場域、促進當地觀光發展。
外傳林鐵處有意打造竹崎車站依循檜意森活村模式，但林鐵處副處長周恆凱說，阿里山林鐵每個車站都具有其文資價值及特色，竹崎車站兩年後完工，會視其特色和蘊藏文化價值發展，現在就討論其定位言猶過早。
議員何子凡建議竹崎車站開放更多上山坐名額，他認為現有坐票太少，不便遊客在此搭乘上山；車站前方可放置特色老火車頭，強化整體地標意象；後方「竹崎苗圃」應協調林務局「公園化」，開放休閒參觀或環境教育，站前廣場逢特定節日或假日，也可辦理文創小農市集 ，活化促進地方產業。
何子凡也說，未來嘉義-竹崎行駛蒸氣區間車，可替工作人員設計復古懷舊服飾，並販售在地特色食材復古便當，全台唯一「蒂芬妮色」竹崎車站，也可設計專屬文創紀念品，供車迷與遊客購買收藏；站長可找柯基或柴犬等「可愛動物擬人化」；車站周邊也可種植具四季特色效果之植栽或花卉。
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