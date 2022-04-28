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竹崎車站前設固定式攤位？ 攤商不樂觀！

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉公所於親水公園旁設18處固定式攤位，希望整頓市容，提供攤商穩定水電。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉公所於親水公園旁設18處固定式攤位，希望整頓市容，提供攤商穩定水電。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣竹崎鄉公所規畫「竹崎市集」共18建築物，設於親水公園旁、竹崎車站前，租金未定，5月將公開招商，採半年或1年租。但附近攤商對此並不樂觀，表示現在大環境不景氣，進駐增加成本，希望公所能改採月租更有彈性。

竹崎鄉公所去年8月計畫興建竹崎市集，共18固定式攤位，每間約3至5坪大今年3月完工，希望集中車站前流動攤販管理，穩定供水供電也美化市容，租金仍未定，但預計採半年或1年租，5月將於官網公開招商。

竹崎鄉公所補充，攤商進駐免收水費，但電力供給部分，須向公所買「電卡」，依台電收費計價。目前已有許多店家表達進駐意願。

鄉公所表示，阿里山林鐵及文資處逐步前年8月起整修竹崎車站，去年11月底完工，目前正整建站長宿舍，預計打造竹崎觀光新亮點，鄉公所協助整理周邊環境，除建市集外也規畫籃球場旁設停車場，可提供約30到50個車位。

附近賣香腸攤商說，移動式餐車不用租金，新建竹崎市集每月租金如果超過3千元，就不會考慮進駐。姑且不論如今竹崎車站假日遊客稀疏，契約無論半年或1年簽都算長期，現在疫情嚴峻無法預測到時政策會有何調整，攤商恐無所適從。

攤商表示，目前大環境景氣差，原物料人工都漲價，建議竹崎鄉公所應視人潮調整租金價格，或改月租制較有彈性，另，攤商也反映建築物水泥製成，空間不僅窄小且空氣流通差，若食物類攤商進駐，油煙恐無法排出。

鄉公所對此表示，會多方採納民眾意見，給民眾或攤商更舒適空間。

嘉義縣竹崎鄉公所於親水公園旁設18處固定式攤位，希望整頓市容，提供攤商穩定水電。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉公所於親水公園旁設18處固定式攤位，希望整頓市容，提供攤商穩定水電。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣竹崎鄉公所於親水公園旁設18處固定式攤位，希望整頓市容，提供攤商穩定水電。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉公所於親水公園旁設18處固定式攤位，希望整頓市容，提供攤商穩定水電。記者莊祖銘／攝影

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