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竹崎觀音瀑布將正式開放 縣議員提議入口處建公廁

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布因溪流從山崖頂端傾洩而下，崖壁上遠觀如觀音側身而立、手持淨瓶灑水而得名，是許多嘉義人幼時回憶。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布因溪流從山崖頂端傾洩而下，崖壁上遠觀如觀音側身而立、手持淨瓶灑水而得名，是許多嘉義人幼時回憶。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣竹崎觀音瀑布今年元旦起試營運至今，採團體預約制，吸引許多遊客採點朝聖。議員何子凡建議，在入口福安宮旁購地設公廁，方便團客落地後如廁。阿管處表示，用地取得是難題，未來若取得用地，將與竹崎鄉公所合作興建。

觀音瀑布現階段仍在試營運階段，採團體預約制，大巴接送團客至溪心寮老街入口處，但何子凡說，「遊客只能借用私人民家廁所方便」，他建議，在溪心寮土地公廟停車場旁，建置簡易貨櫃型公廁，方便遊客上下車時如廁。

何子凡說，溪心寮是觀音瀑門戶，未來勢必將迎接成千上萬遊客，但現在竟沒有任何公廁，「對1個潛力景區來說非常諷刺」。加速興建公共廁所是當務之急，建成後盼由經營園區的合作社負責後續維護管理，提供更好的遊憩品質。

前文峰村長林素蘭願無償提供土地建公廁，但該地還有其他人持分，何子凡日前邀阿管處、嘉義林管處等會勘，會後表示，待取得其他共同持有人同意後，將由阿管處出資、公所執行設置簡易貨櫃型公廁，方便來訪遊客如廁盥洗。

阿管處說，目前觀音瀑布附近，嘉義林管處正施作壩體工程，表訂10月完工後，另闢聯外道路，屆時將以溪心寮為疏紐，提供九人座休旅車接駁。至於觀音瀑布，目前仍在改善軟硬體設施，預估今年12月才會正式對外開放。

觀音瀑布現階段仍在試營運階段，採團體預約制，大巴接送團客至溪心寮老街入口處。圖／何子凡提供
觀音瀑布現階段仍在試營運階段，採團體預約制，大巴接送團客至溪心寮老街入口處。圖／何子凡提供
因921地震、88風災塵封21年的竹崎鄉觀音瀑布風景區，經挹注1.7859億元修繕整建後，今年底將正式對外開放。圖／嘉義縣政府提供
因921地震、88風災塵封21年的竹崎鄉觀音瀑布風景區，經挹注1.7859億元修繕整建後，今年底將正式對外開放。圖／嘉義縣政府提供
前文峰村長林素蘭（右）願無償提供土地建公廁，但該地還有其他人持分，議員何子凡（右三）日前邀阿管處、嘉義林管處等會勘。圖／何子凡提供
前文峰村長林素蘭（右）願無償提供土地建公廁，但該地還有其他人持分，議員何子凡（右三）日前邀阿管處、嘉義林管處等會勘。圖／何子凡提供

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