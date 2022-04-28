竹崎觀音瀑布將正式開放 縣議員提議入口處建公廁

嘉義縣竹崎觀音瀑布今年元旦起試營運至今，採團體預約制，吸引許多遊客採點朝聖。議員何子凡建議，在入口福安宮旁購地設公廁，方便團客落地後如廁。阿管處表示，用地取得是難題，未來若取得用地，將與竹崎鄉公所合作興建。

觀音瀑布現階段仍在試營運階段，採團體預約制，大巴接送團客至溪心寮老街入口處，但何子凡說，「遊客只能借用私人民家廁所方便」，他建議，在溪心寮土地公廟停車場旁，建置簡易貨櫃型公廁，方便遊客上下車時如廁。

何子凡說，溪心寮是觀音瀑門戶，未來勢必將迎接成千上萬遊客，但現在竟沒有任何公廁，「對1個潛力景區來說非常諷刺」。加速興建公共廁所是當務之急，建成後盼由經營園區的合作社負責後續維護管理，提供更好的遊憩品質。

前文峰村長林素蘭願無償提供土地建公廁，但該地還有其他人持分，何子凡日前邀阿管處、嘉義林管處等會勘，會後表示，待取得其他共同持有人同意後，將由阿管處出資、公所執行設置簡易貨櫃型公廁，方便來訪遊客如廁盥洗。