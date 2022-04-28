台南居家隔離、檢疫及照護垃圾收運 看這裡！

國內感染Omicron個案數快速增加，居家隔離、居家檢疫、居家照護期間產生的生活垃圾怎麼處理？南市環保局表示，可暫時打包存放家中，等期滿解除再丟入垃圾車，居家照護期間若確有垃圾清運需求，可撥打環保局服務專線06-2686610將安排專人收運。

環保局指出，考量到清運量能有限，隔離期間盡可能將垃圾打包置於家中。請做好垃圾分類、垃圾袋應避免擠壓，盛裝達垃圾7分滿後，將垃圾袋口紮緊。如有尖銳物品，請先以報紙包封以防刺破垃圾袋，如袋內液體滲漏或異味，應將垃圾密封再加一層垃圾袋密封紮緊。

環保局長謝世傑感謝居家隔離、居家檢疫、居家照護民眾在生活不便之餘，仍能顧及垃圾清運量能，將垃圾打包置於家中。對於有垃圾清運需求者，他說，因垃圾收運採預約制，接到電話後會安排時間由專業清運業者收運，收垃圾時會消毒、收回載運至集中收運點再消毒，防疫垃圾最終處理均依環保署相關規定處置。