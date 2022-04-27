雲林再傳2鄉鎮西瓜災情 西瓜價格恐上漲

台西、東勢西瓜也告急！今年受天氣影響，西瓜結果率低，裂果數量多，行政院農委會已公告現金救助二崙、崙背、麥寮、大埤及林內西瓜災損；但有農民反應台西、東勢及土庫也有西瓜災情，今縣長張麗善與台南區農改場研究員黃圓滿等人到場視察，台西、東勢2地受災面積逾2成，將報請中央現金救助，土庫受災面積則未逾2成。

黃圓滿說，今年西瓜從幼苗開始就遇到許多不利生長因子，遇陰雨影響受粉，造成結果率低，果實將熟又遇雨導致裂果，但每塊西瓜田的受災狀況不一，無法保證各地西瓜災損比例精準數字，不過台西、東勢2處確實有歉收情況。

在場農民說，田裡種植西瓜品種有大的和小的2種，通常一顆大西瓜的重量落在30至35斤左右，但今年受天氣影響，西瓜藤根爛、枯萎，養分無法輸送至西瓜內，大部分西瓜長到7、8斤就長不大了；通常一株小西瓜的藤上會留下5顆西瓜，但今年受災導致每株西瓜藤上只能留下2、3顆形狀漂亮且養分較充足的西瓜。