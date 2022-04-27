別讓台南變成廢棄物天堂 市府：聯合勘查依法處置

台南柳營區八老爺排水附近農地及六甲區七甲段遭填埋廢棄物，被台南社大揭露，擔心成廢棄物天堂，經本報披露引關注。時代力量立委陳椒華今天也開記者會，呼籲別讓台南變成廢棄物與廢土的天堂。市府表示，5月2日聯合勘查，依法處置。

台南市政府表示，有關柳營區八老爺排水附近農地遭填埋廢棄物案，經查證，大致分屬八老爺排水旁3處地點，市府相關單位歷次接獲舉報，都立即查辦，屬農地違規使用，地政局均依違反區域計畫法第21條相關規定裁處。

經查這3處地點分布相近，為排水旁地勢較低處，其中八老爺段八老爺小段368地號曾於2016年經地政局裁罰6萬元，八老爺段八老爺小段694、695地號曾於2017年裁罰9萬元，另346等地號共6筆土地，去年6月裁罰12萬元，因這此舉報範圍有重疊，且現地使用情況變動複雜，為盡速釐清違規情形，已由市府地政局主動邀集農業局、環保局、工務局，將於5月2日至現場聯合勘查，將依會勘結果，盡速依法處置。

至於被爆六甲區發現一處農地旁有棄置大量事業廢棄物，經查位址是六甲區七甲段139、139-1、140及140-1地號，為環保署列管的棄置場場址、環保局已分別在2019年10月、2020年5月裁罰43萬2000元。後續將請區公所不定時派員巡查，防止違規情事擴大。

另報導提及台南市違規傾倒廢土案累計已辦結率偏低，僅24%為全國最低，以及今年1至3月全國違規傾倒廢土案件共增加253件，其中台南市增加94件最多。市府表示，南市因案件量激增，導致市府各主管機關審查、勘查、通知及裁處作業時間較長，致使結案率偏低，為解決認定程序冗長問題，近期將對查處流程予以協調整合，針對傾倒廢土案採跨機關聯合勘查，以加快審理速度。