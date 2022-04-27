虎頭埤風景區迎花季 限量童趣野餐墊亮相

中央社 / 台南27日電

台南市政府觀光旅遊局以學童寫生比賽得獎作品為主題製成野餐墊，在虎頭埤風景區限量發售，迎接阿勃勒花季及五月音樂季，吸引民眾到戶外踏青，享受親近自然活動。

台南市政府觀光旅遊局今天公布「虎頭埤限定野餐墊」，以阿勃勒花季主題意象，融入虎頭埤連續2年的兒童寫生比賽得獎作品，視覺設計充滿童趣，且材質防水，有細緻包邊、可收納摺疊成提包型式，便於戶外野餐攜帶，可圍坐約6人，方便親子在草地上共度休閒時光。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，虎頭埤風景區不僅有「台灣第一水庫」美稱，園區內歷史建築佇立，廣大風景秀麗，向來是民眾觀光、寫生、野餐、健行等活動好去處，虎頭埤的美從畫紙躍上野餐墊，融入民眾休閒活動中。

郭貞慧指出，配合虎頭埤每年一度的五月音樂季與阿勃勒花季將到來，童趣野餐墊即日起在虎頭埤園區內賣店及五月音樂季活動中限量販售。

她說，遊客進入虎頭埤風景區仍要配合各項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，市府也會加強環境清消工作，盼讓遊客安心休憩。

虎頭埤 野餐 台南

延伸閱讀

南市推動民宿公約標章評鑑 旅宿住用率六都第一

旅行團打第3劑才能出團 台南觀旅局：這種行程影響較大

台南山博行線增設善化啤酒廠贊美酒店站 遊程更便利

台灣蘭展5日落幕 清明連假第2天濕冷人潮不減

相關新聞

事業廢棄物丟垃圾車？南市要查

台南事業廢棄物無處處理，昨天成為議會關注焦點，有議員指業者要求員工把廢棄物帶回家丟垃圾車，情形日益嚴重，環保局表示，將加...

嘉市槍擊案遭質疑吃案 警局長：像鈍傷、員警不夠嚴謹

嘉義市下路頭武當山玄天上帝廟附近24日發生槍擊案，1男子被送到台中榮總嘉義分院救治，警方接獲醫院通知去了解，隔天才展開蒐...

花生曬哪裡？ 雲縣府幫農民申請路權「卡位」

雲林縣花生產量占全國7成，不過每到採收期，花生曬場一位難求，鄉間道路常可看見搶道曬花生的奇景，卻也常被檢舉、開罰，縣府今...

一張圖看疫情衝擊台南觀光多嚴重？老牌景點遊客砍半

台南市議員蔡旺詮表示，根據交通部觀光局統計，23個台南景點中，從去年2月到今年2月，人潮增加者有7個景點，減少者有16個...

台61線5車連環追撞 起因油罐車切內線擦撞前方車輛

台61線西濱快速道路麥寮南下213.6公里處，今天中午發生4台曳引車及1台小客車追撞事故，油罐車駕駛切入內車道時，不慎擦...

台南永華橋發現男浮屍 家屬指認7旬翁一早出門未歸

台南市中西區永華橋今天下午12時30分許有民眾發現有男子漂浮在運河內，經警消人員到場撈起後，發現該男子已無呼吸心跳，明顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。