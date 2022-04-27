虎頭埤風景區迎花季 限量童趣野餐墊亮相

台南市政府觀光旅遊局以學童寫生比賽得獎作品為主題製成野餐墊，在虎頭埤風景區限量發售，迎接阿勃勒花季及五月音樂季，吸引民眾到戶外踏青，享受親近自然活動。

台南市政府觀光旅遊局今天公布「虎頭埤限定野餐墊」，以阿勃勒花季主題意象，融入虎頭埤連續2年的兒童寫生比賽得獎作品，視覺設計充滿童趣，且材質防水，有細緻包邊、可收納摺疊成提包型式，便於戶外野餐攜帶，可圍坐約6人，方便親子在草地上共度休閒時光。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，虎頭埤風景區不僅有「台灣第一水庫」美稱，園區內歷史建築佇立，廣大風景秀麗，向來是民眾觀光、寫生、野餐、健行等活動好去處，虎頭埤的美從畫紙躍上野餐墊，融入民眾休閒活動中。

郭貞慧指出，配合虎頭埤每年一度的五月音樂季與阿勃勒花季將到來，童趣野餐墊即日起在虎頭埤園區內賣店及五月音樂季活動中限量販售。

她說，遊客進入虎頭埤風景區仍要配合各項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，市府也會加強環境清消工作，盼讓遊客安心休憩。