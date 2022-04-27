嘉市共和街火災木屋6戶願修繕 舊屋力補助將增這些條件

嘉義市北門驛前方共和街整排木屋3月大火，燒出木屋問題，多名議員今天質詢要求加強防火，有議員說，市府應將裝住宅警報器、用耐燃材料、汰換舊電線等，作為舊屋力計畫的補助條件；文化局表示，研擬明年度納入，而共和街7戶受災木屋，6戶同意爭取中央的私有老建築再生補助來修繕。

市府文化局、消防局等今於議會工作報告，議員蔡文旭說，嘉市每年火災約90到100件，住家火警排名依序電器用品老舊、廚房燒煮、神明廳起火，市府可對此研擬預防。

李奕德指出，先前北興街陸橋下老木屋大火燒毀，建議消防局配合文化局，對珍貴木構屋加裝住警器等作為，此次共和街大火他與議員凌子楚都到場，一再發生嚴重火警都是木屋，需積極防火。

鄭光宏說，市府曾統計木屋6071棟，擔心具有保存價值、還不具文資身分大火，消防局本月跨局處開「強化老舊建築防火安全策略，決議包括汰換老舊電線、安裝住警器、瓦斯爐定時開關、用耐燃材料、水道連結型自動灑水設備，應強制要求獲舊屋力計畫補助的案子，納入修繕老屋條件。

文化局代理局長葉國樑說，今年舊屋力已審核通過6案，較難再加入條件；文化局會後指出，會發文請其中有2案計畫中未提及電線更換，發文建議要更新線路，目前舊屋力計畫規範條件，包括需設住警器、滅火器，明年將加入汰換老舊電線。