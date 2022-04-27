土壤及地下水汙染整治台南拿特優 眉角在這裡

台南市環保局辦理土壤及地下水汙染整治，成效超出預定目標，完成5處整治解除列管，其中將一處無汙染行為人的土地館，主動完成汙染改善，恢復土地價值，獲全國特優。

局長謝世傑表示，南市除依環保署年度土地及地下水汙染整治考核，如油槽貯存系統管理、地下水監測井管理，以及停滯場址汙染改善等。另持續執行非考核業務，包括主動盤查土壤及地下水高汙染風險產業，如金屬表面處理、金屬製品製造、毛皮整製等25家次產業。

另查核20年以上加油站的土壤氣體監測井96家次、監測17處歷年來土壤監測結果超過標準的土壤。定期監測65處地下水、為掌握工業區申報資料正確性，辦理永康、安平、官田、新市及和順工業區地下水監測。

環保局在土壤及地下水汙染調查也採取創新作為，要求河川、水庫、湖泊、灌溉渠道管理單位，監測底泥重金屬、農藥的頻率由5年縮減為3年。另因應水汙法修法，輔導411處事業單位，協助做好汙染潛勢分級管理，並辦理4處鋼鐵廠周邊農地重金屬汙染調查，結果均低於食用作物農地及土壤汙染監測標準。