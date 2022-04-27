土壤及地下水汙染整治台南拿特優 眉角在這裡

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局辦理土壤及地下水汙染整治，成效超出預定目標，獲全國特優。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局辦理土壤及地下水汙染整治，成效超出預定目標，獲全國特優。記者鄭惠仁／翻攝

台南市環保局辦理土壤及地下水汙染整治，成效超出預定目標，完成5處整治解除列管，其中將一處無汙染行為人的土地館，主動完成汙染改善，恢復土地價值，獲全國特優。

局長謝世傑表示，南市除依環保署年度土地及地下水汙染整治考核，如油槽貯存系統管理、地下水監測井管理，以及停滯場址汙染改善等。另持續執行非考核業務，包括主動盤查土壤及地下水高汙染風險產業，如金屬表面處理、金屬製品製造、毛皮整製等25家次產業。

另查核20年以上加油站的土壤氣體監測井96家次、監測17處歷年來土壤監測結果超過標準的土壤。定期監測65處地下水、為掌握工業區申報資料正確性，辦理永康、安平、官田、新市及和順工業區地下水監測。

環保局在土壤及地下水汙染調查也採取創新作為，要求河川、水庫、湖泊、灌溉渠道管理單位，監測底泥重金屬、農藥的頻率由5年縮減為3年。另因應水汙法修法，輔導411處事業單位，協助做好汙染潛勢分級管理，並辦理4處鋼鐵廠周邊農地重金屬汙染調查，結果均低於食用作物農地及土壤汙染監測標準。

地下水 農地 加油站

延伸閱讀

台開險釀工業區百億黑洞 中市議員：市府追債須抓緊開發　

大火後1個月還沒清完 桃市環保局最重罰家樂福300萬

還地於民！台南開發6個市地重劃區 解編公設地活化土地

澤倫斯基：俄羅斯無權用核武器「敲詐世界」

相關新聞

事業廢棄物丟垃圾車？南市要查

台南事業廢棄物無處處理，昨天成為議會關注焦點，有議員指業者要求員工把廢棄物帶回家丟垃圾車，情形日益嚴重，環保局表示，將加...

嘉市槍擊案遭質疑吃案 警局長：像鈍傷、員警不夠嚴謹

嘉義市下路頭武當山玄天上帝廟附近24日發生槍擊案，1男子被送到台中榮總嘉義分院救治，警方接獲醫院通知去了解，隔天才展開蒐...

花生曬哪裡？ 雲縣府幫農民申請路權「卡位」

雲林縣花生產量占全國7成，不過每到採收期，花生曬場一位難求，鄉間道路常可看見搶道曬花生的奇景，卻也常被檢舉、開罰，縣府今...

一張圖看疫情衝擊台南觀光多嚴重？老牌景點遊客砍半

台南市議員蔡旺詮表示，根據交通部觀光局統計，23個台南景點中，從去年2月到今年2月，人潮增加者有7個景點，減少者有16個...

台61線5車連環追撞 起因油罐車切內線擦撞前方車輛

台61線西濱快速道路麥寮南下213.6公里處，今天中午發生4台曳引車及1台小客車追撞事故，油罐車駕駛切入內車道時，不慎擦...

台南永華橋發現男浮屍 家屬指認7旬翁一早出門未歸

台南市中西區永華橋今天下午12時30分許有民眾發現有男子漂浮在運河內，經警消人員到場撈起後，發現該男子已無呼吸心跳，明顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。