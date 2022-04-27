西拉雅特殊民家私人祀壺信仰 正在佳里本善寺展出
台灣原住民族群之一的西拉雅族，曾經廣泛分布在嘉南平原上，雖然如今四散，但台南仍保存著許多西拉雅族的傳統文化，台南市文化資產保護協會等團體目前正在佳里區本善寺舉辦「走讀先民跤跡‧西拉雅文化資產特展」，其中有特殊的民家私人祀壺信仰，歡迎民眾前往參觀。
協會往年的特展都在舊市區裡，今年搬到佳里，協會指出，展出以地名、聚落、公廨、民宅祀壺、祭典為指標，以台南地區的西拉雅族群為主，以其他地區的西拉雅族群為輔，走訪山野園林，尋找西拉雅族群的足跡，紀錄其歷史變遷、社會文化、信仰型態與公廨建築的特色，呈現西拉雅族群獨具特色的文化資產。
協會表示，佳里古稱蕭壠，是西拉雅族蕭壠社的歷史場域，特展爬梳史籍上的古西拉雅的記載，選在「女巫之山」南坡的本善寺展出，希望在地文化能扎根於這片土地。
展覽內容是西拉雅族群多年田調資料的累積，除以往大家熟悉的公廨外，最大的特色在於民家的私人祀壺信仰，藉由民家祀壺的調查記錄，讓大家了解，西拉雅各社群的祀壺信仰不但從未消失，而且是深植紮根於部落居民的家庭生活。
本特展內容計有六項主題，分別是：一、西拉雅族足跡，二、西拉雅族地名，三、西拉雅歷史與考古遺址，四、南埔祭祀公廨類型，五、台南地區祀壺信仰，六、西拉雅生活與文化。
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