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抗疫維持正常生活 雲縣府30日辦音樂會限500人入場

中央社 / 雲林縣25日電

雲林縣政府將於30日晚間6時與台灣電力公司合作舉辦「雲林藝閃閃感恩音樂會」；縣長張麗善今天表示，配合中央防疫政策，現場限500人入場，同步在YouTube、佳聯有線電視直播。

張麗善今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，在疫情期間大家辛苦了，與病毒共存是我們必須走的路，這將是一段漫長過程，所以落實防疫的同時，也希望大家能夠盡可能維持正常生活，鼓勵大家以健康心態面對這場挑戰。

縣府為了讓大家在心情上有一些放鬆，從疫情中暫時抽離，將於30日晚間6時，在斗六藝術水岸園區舉辦「雲林藝閃閃感恩音樂會」，邀請殷正洋、李麗芬等知名歌手演唱，也期望民眾在忙碌生活中，適時停下腳步，聽場輕鬆音樂會。

張麗善強調，有關音樂會的活動規劃均依循中央流行疫情指揮中心防疫規範，因此訂出500人上限的入場人數，也會落實社交距離、實聯制，活動現場設置消毒噴霧門。

音樂會也會同步在雲林縣政府YouTube平台以及佳聯有線電視03頻道轉播，鼓勵鄉親透過直播觀看，即便沒有到現場，也一樣能感受歌手的魅力。

音樂會 雲林 疫情 張麗善

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