太保工廠案延燒 嘉縣今增13例確診 縣府擴大醫療量能

嘉縣今公布13人確診，3案為昨日公布工廠確診案(案58679、58682、58683)，今日新增10例，分別為工廠案確診同住家人7例(案58684、61246、61247、61249、61250），2例案號未出，另3案(案58681、61248、61251)為主動篩檢確診。

縣長翁章梁表示，其中2確診者是國小學生，已匡列師生篩檢53人結果均陰性，所就讀2個班級於4/22-5/2停課10天，全校已完成清消，且有關確診者公共場所足跡部分配合中央政策不再公布。

因應醫療量能及收治整備需求，縣府爭取倘嘉義縣內疫情擴大，要求中央同意控留縣內集中檢疫所20%床數，由嘉義縣全權調度使用，也強調未來居家照護人數會越來越多，民眾要調整心態，以平常心看待「確診」，因為每個人都可能被感染。

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣確診病例居家照護服務已啟動，無症狀、輕症低風險確診者或同住家人，可選擇在家10天居家照護。

期間若出現喘、呼吸困難，胸痛、胸悶，過去24小時無尿或尿量減少等症狀；兒童出現發燒超過48小時，抽搐、意識不佳，可依症狀危急程度選擇視訊診療，或立即撥打119。