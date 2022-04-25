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嘉市+9這兩傳播鏈各增2例 市府:不再公布足跡

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市今天新增9例確診個案，有2人為歌神KTV唱歌確診者的接觸者、2人為嘉縣太保工廠群聚確診者的接觸者。圖／嘉義市政府提供
嘉義市今天新增9例確診個案，有2人為歌神KTV唱歌確診者的接觸者、2人為嘉縣太保工廠群聚確診者的接觸者。圖／嘉義市政府提供

嘉義市今天新增9例確診個案，有2人為歌神KTV唱歌確診者的接觸者、2人為嘉縣太保工廠群聚確診者的接觸者，其餘4案有北部旅遊史、1案與外縣市確診友人聚餐，無公布足跡；市府今宣布，明起住宿型的長照機構禁止探視，建議家屬以電話或視訊代替，例外情形須經機構同意，並視疫情狀況滾動式調整。

中央同意地方可以不再公布確診者足跡，市府表示，有鑑於疫情日漸嚴峻，處處都是危機，嘉義市原則上將不再公布確診者足跡，但若有特殊的狀況，需要特別提醒警示大眾，會另外補充說明。

市府指出，新增9例本土確診案例，包含未滿12歲1例、12到64歲8例；案58673、58675，是先前歌神KTV唱歌確診的案42860接觸者，於居家隔離期間陰轉陽。

案58674、 案58676是嘉縣太保工廠群聚案，嘉市確診者案54465的密切接觸者，遭匡列居家隔離後，採檢PCR陽性。

此外，有4例案58677、案58678、案60091、案61244，都是有北部出差、旅遊活動史，因出現上呼吸道症狀就醫，PCR採檢陽性，還有1例案61245，與外縣市友人聚餐，因友人確診而被列居家隔離，居隔期間出現症狀，採檢PCR陽性。

衛生局指出，疫調後，居家隔離期間陰轉陽者無足跡，其餘個案在公共區域也有全程戴口罩，且可掌握密切接觸者，不公布足跡。

市長黃敏惠今參與中央疫情指揮中心上午舉行跨縣市防疫綜合討論視訊會議，她也提出2點建議，之前中央有補助地方防疫動員計畫的經費，此計畫即將在今年的6月30日結束，盼中央延長經費的補助期限，幫助地方度過疫情的難關。

黃敏惠也說，居家確診者所需的口服藥物，目前全國僅50家醫院有備藥，嘉市只有部立嘉義醫院有備藥，其他醫院如有需要只能申請調撥，建請中央增加藥品布點，陳時中承諾會增加藥品布點，方便民眾取得藥品。

嘉義市長黃敏惠（中）今參與中央疫情指揮中心上午舉行跨縣市防疫綜合討論視訊會議。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）今參與中央疫情指揮中心上午舉行跨縣市防疫綜合討論視訊會議。圖／嘉義市政府提供

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